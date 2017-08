Barcelona/Paris. Mit seinen Finten überrascht Neymar neuerdings nicht nur seine Gegenspieler, sondern auch seinen Club, die Fans und die Medien. Der Fußballstar, der nach übereinstimmenden Berichten vor einem Rekordtransfer vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain stehen soll, bestieg nach einem Werbe-Auftritt in China und einer Zwischenlandung in Dubai am Dienstag zur Überraschung aller eine Maschine nach Barcelona, wie mehrere spanische Medien berichteten.

"Neymar spielt das Verwirrspiel", titelte die in Barcelona erscheinende Sportzeitung "Mundo Deportivo" in der Onlineausgabe. Es war allgemein erwartet worden, dass der 25-Jährige nach Paris fliegt, um dort am Mittwoch einen Vertrag zu unterzeichnen und vor dem Eiffelturm präsentiert zu werden. Auch über einen Flug in die brasilianische Heimat war spekuliert worden. Nimmt Neymar nun aber am Mittwochvormittag entgegen den Erwartungen doch am Training der Katalanen teil?Der auf den sozialen Netzwerken sehr aktive Profi postete auch in Dubai ein Video. Spricht er etwa endlich Klartext? Nein. Er singt beim Mittagessen auf dem Flughafen im Kreise der stets anwesenden Entourage froh gelaunt ein brasilianisches Lied. Ansonsten hüllt er sich weiter in Schweigen. Auch in China äußerte er sich trotz der Fragen von Journalisten mit keinem Wort zu den Wechselgerüchten.Nach Medienberichten wollen die katarischen Ölscheichs, die bei PSG das Sagen haben, die im Vertrag festgeschriebene Ablösesumme von 222 Millionen Euro zahlen. Noch nie wurde für einen Kicker eine annähernd so hohe Summe bezahlt. Clubchef Scheich Nasser al-Chelaifi soll den Stürmer demnach mit einer Wechselprämie von 100 Millionen Euro zum Wechsel an die Seine überredet haben. Auch Papa und Manager Neymar Senior soll profitieren und viel Geld bekommen.