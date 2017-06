Krakau. Den geglückten Start in ihre Titel-Mission hakten Max Meyer und Co. schnell ab. Für den deutschen Fußball-Nachwuchs zählte nach dem 2:0 zum EM-Auftakt gegen Tschechien vor allem das Ergebnis, U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz war gedanklich schon bei der Fehler-Analyse. "Die Jungs sind selbstkritisch und wissen, was wir nicht gemacht haben von dem, was wir uns vorgenommen haben. Das ist die ideale Vorlage für die Analyse", sagte Kuntz. Und Torschütze Meyer mahnte: "Der erste Schritt ist getan, aber mehr auch nicht."

Das 2:0 zum EM-Auftakt war letztendlich zwar souverän, allerdings war Gegner Tschechien auch viel zu harmlos vor dem Tor und nutzte die Nachlässigkeiten der deutschen Elf nicht aus. "Der letzte Pass hat gefehlt, und defensiv haben wir den Gegner dann auch noch zu hundertprozentigen Torchancen eingeladen", gab Verteidiger Yannick Gerhardt zu. Kapitän Maximilian Arnold wurde noch deutlicher: "Wir haben viele Chancen zugelassen." Abwehrchef Niklas Stark sagte: "Natürlich wissen wir, dass wir uns noch steigern müssen."Das große Ziel der deutschen U21 ist der erste EM-Titel seit 2009, als Manuel Neuer, Mats Hummels und Co. triumphierten. Doch auf dem Weg ins Finale nach Krakau am 30. Juni dürften noch ganz andere Kaliber warten. Gruppengegner Italien gewann 2:0 gegen Dänemark, Spanien setzte mit dem 5:0 gegen Mazedonien ein Ausrufezeichen. "Die Mannschaft ist der Topfavorit", sagte der Schalker Meyer. "Aber wenn wir das Turnier gewinnen wollen, müssen wir Spanien schlagen." Bis dahin liegt noch reichlich Arbeit vor der talentierten deutschen Elf. Und Coach Kuntz bleibt nur wenig Zeit, schon am Mittwoch steht das zweite Gruppenspiel gegen Dänemark an.

U21-EM

Gruppe ASchweden - England 0:0Polen - Slowakei 1:2Slowakei - England 1:2Polen - SchwedenEngland - Polen 22.6./20.45Slowakei - Schweden 22.6./20.451. England 2 2:1 42. Slowakei 2 3:3 33. Schweden 1 0:0 14. Polen 1 1:2 0Gruppe BPortugal - Serbien 2:0Spanien - Mazedonien 5:0Serbien - Mazedonien 20.6./18.00Portugal - Spanien 20.6./20.45Mazedonien - Portugal 23.6./20.45Serbien - Spanien 23.6./20.451. Spanien 1 5:0 32. Portugal 1 2:0 33. Serbien 1 0:2 04. Mazedonien 1 0:5 0Gruppe CDeutschland - Tschechien 2:0Dänemark - Italien 0:2Tschechien - Italien 21.6./18.00Deutschland - Dänemark 21.6./20.45Italien - Deutschland 24.6./20.45Tschechien - Dänemark 24.6./20.451. Deutschland 1 2:0 3Italien 1 2:0 33. Dänemark 1 0:2 0Tschechien 1 0:2 0Die Gruppenersten und der beste Gruppenzweite qualifizieren sich für das Halbfinale