Lugano. Ein erboster Fußballfunktionär hat in der Schweiz am Spielfeldrand einen kritischen TV-Experten geohrfeigt, angerempelt und mit Tritten attackiert. Opfer war der ehemalige Schweizer Nationalcoach Rolf Fringer, der auch schon als Trainer beim VfB Stuttgart gearbeitet hat. Der heutige TV-Experte Fringer ging zu Boden, als der Präsident des FC Sion, Christian Constantin, zuschlug.

Natürlich kritisiert man. Aber dies zeigt, dass solche Leute nur austeilen und nicht einstecken können. Der geohrfeigte Rolf Fringer

Fernsehkameras fingen die Prügelattacke teilweise ein. Die Fußballliga SFL verurteilte den Vorfall "aufs Schärfste". Die Disziplinarkommission werde ermitteln. Erste Konsequenzen folgten bereits: Constantin muss seinen Posten als Vizepräsident des Bewerbungskomitees für Olympia Sion 2026 räumen. Er habe darum gebeten, teilte Komitee-Präsident Jean Philippe Rochat mit.Constantin verteidigte sein Verhalten am Freitag bei einer Pressekonferenz in Martigny. "Es ist nicht schön, wenn man auf jemanden losgeht", sagte Constantin. "Aber ich kann nicht sagen, dass ich es bereue." Das Verhältnis zu Fringer habe sich über Wochen verschlechtert. Fringer hatte ihn im Fernsehen immer wieder verbal angegriffen und Constantin beispielsweise einmal als "Narzisst" mit "null Empathie" bezeichnet. Fringer, der das Spiel für einen Fernsehsender kommentiert hatte, blieb unverletzt. Anschließend zeigte sich der 60-Jährige entsetzt. "Natürlich kritisiert man. Aber dies zeigt, dass solche Leute nur austeilen und nicht einstecken können", sagte Fringer. "Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen."Constantin reichte gegen Fringer eine Klage wegen Verleumdung und Verunglimpfung ein, sagte er der Nachrichtenagentur sda. Seine Mannschaft hatte das Spiel am Donnerstagabend beim FC Lugano mit 2:1 gewonnen. Der Funktionär rechnet auch mit einer Zivilklage Fringers. Direkt nach der Attacke hatte Constantin im Fernsehen gesagt: "Ich habe ihm einen Tritt in den Hintern versetzt. Das hat mir gut getan."