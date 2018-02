Düsseldorf. Rolf Schafstall hat nie in der Fußball-Bundesliga gespielt. Und dennoch legte der gebürtige Duisburger an der Seitenlinie eine erfolgreiche Karriere als Trainer hin. Dabei galt er als "Feuerwehrmann" und "harter Hund", aber auch als einer, der scheinbar unlösbare Aufgaben wie einen schwierigen Klassenverbleib noch bewältigen konnte. Am Dienstag ist der gebürtige Duisburger im Alter von 80 Jahren gestorben.

"Der VfL Bochum 1848 trauert um eine seiner prägenden Persönlichkeiten" - so würdigte sein langjähriger Club seinen ehemaligen Coach, der den Revierverein mehrmals betreute: von 1982 bis 1986 und danach zweimal (1991 und 2001) interimsweise. Die einzigen Spieler-Stationen des früheren Verteidigers und gelernten Elektrikers waren Hamborn 07 und der SSV Reutlingen, ehe er von 1975 bis 2001 insgesamt 14 Clubs trainierte, darunter den MSV Duisburg zwei- und Bochum dreimal. Die Zebras führte Schafstall zwar 1979 sensationell in das Halbfinale des Uefa-Cups, doch die meiste Zeit kämpfte er mit seinen Mannschaften gegen den Abstieg.Am Ende seiner Trainerlaufbahn erwischte es den Retter dann doch mit dem Abstieg - ausgerechnet in Bochum, wo Schafstall lange am Mythos der "Unabsteigbaren" mitwirkte, ehe er 2001 mit dem VfL doch den Klassenverbleib verpasste.