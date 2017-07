Der Countdown läuft: Am 31. Juli muss Weltfußballer Cristiano Ronaldo in der Steuerbetrugsaffäre aussagen. Noch urlaubt CR7 mit seinem Clan auf Ibiza - und lässt Club und Fans über seine Zukunft im Ungewissen.

"Fußball in China boomt"

Nicht zu ManUnited

Madrid. In Madrid warten alle sehnsüchtig auf ein klares Wort, aber Cristiano Ronaldo reist erstmal ans andere Ende der Welt. Der Weltfußballer, der die Königlichen im furiosen Frühjahr fast im Alleingang zum Gewinn der Champions-League geschossen hatte, fliegt am Freitag für zwei Tage zu einer Werbetour nach China. Und er kündigt auf Twitter "große Neuigkeiten" an. "CR7" hatte im Juni Medien zufolge durchblicken lassen, dass er wegen der Steuerbetrugs-Ermittlungen gegen ihn erwägt, Real und Spanien im Sommer "Adiós" zu sagen.,,Ich habe gehört, dass der Fußball in China boomt", schrieb der 32-Jährige vor seiner Reise auf Twitter. Ein Wechsel nach China ist wegen des inzwischen geschlossenen Transferfensters wohl kein Thema mehr.Jedes Ronaldo-Wort wird dieser Tage in Madrid gespannt verfolgt. Denn seit der Anzeige der Staatsanwaltschaft wegen Hinterziehung von 14,7 Millionen Euro Steuern und dem Bericht der portugiesischen Zeitung "A Bola", wonach Ronaldo "empört" sei und Spanien verlassen wolle, hat er zu seiner Zukunft kein einziges klares Wort gesagt.Ronaldo lässt Club und Fans zappeln. In knapp zwei Wochen, am 31. Juli, muss er der Untersuchungsrichterin in Madrid Rede und Antwort stehen. Die wird dann anhand der Antworten des Spielers entscheiden, ob ein Steuerstrafprozess eröffnet wird. Über Anwalt und Manager wies Ronaldo alle Anschuldigungen zurück.Nach dem Confed-Cup, wo die Seleção hinter Deutschland und Chile Dritter wurde, urlaubt Ronaldo nun mit Familie und Freunden auf einer Yacht vor Ibiza.Still werde es um den Fußballer von der Insel Madeira in diesem Sommer nie, stellte die Zeitung "El País" fest. Und sei es auch, weil Medien seit vielen Wochen über eine Schwangerschaft von Freundin Georgina spekulieren. Ronaldo heizte selbst die Gerüchte an, als schwerbewaffnete spanische Beamte im Auftrag der Steuerbehörde seine Yacht durchsuchten.Ronaldos früherer Real-Coach und Landsmann José Mourinho schloss eine Rückkehr des Rekordtorschützen zu Manchester United aus. Wechselt CR7 zu Paris Saint-Germain? Spanische Medien schließen auch München und Monaco als neuen Wohnort des Weltfußballers nicht aus. Real-Boss Florentino Pérez versichert, der Stürmer werde in Madrid bleiben.Das Hin und Her hält Spanien in Atem und ist die Fußball-Seifenoper des Sommers. Viele Real-Fans zittern, einige sind aber ob der Stillhaltetaktik des Profis inzwischen auch genervt.