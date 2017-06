Moskau. Auf eine solche Gelegenheit hat der ziemlich problemzerfressene russische Fußball lange gewartet. "Ronaldo auszuschalten, wird eine hervorragende Aufgabe für uns", sagte der Verbands-Vize Nikita Simonjan vor dem bislang bedeutendsten Spiel beim Confederations-Cup in seinem Land. Denn am Mittwoch (17.00 Uhr/ZDF) heißt es in Moskau: Russland gegen Portugal, Gastgeber gegen Europameister. Es sind die Russen, die sich mit einem zweiten Sieg vorzeitig für das Halbfinale qualifizieren können. Und es sind Ronaldo und Co., die nach ihrem enttäuschenden Auftakt-Spiel gegen Mexiko (2:2) unter Erfolgsdruck stehen.

Russlands Trainer Stanislaw Tschertschessow und seine Spieler können gut einschätzen, was sie bei diesem Turnier wohl nicht schaffen werden: Den Pokal zu gewinnen. Sie wissen aber genau, was sie ein Jahr vor der weitaus wichtigeren Weltmeisterschaft im eigenen Land trotzdem erreichen können: "Die Stimmung beeinflussen, die Zuschauer hinter uns bringen", wie Tschertschessow immer sagt. Das Spiel gegen Portugal und Ronaldo bietet dafür eine gute Chance. "Es wird sehr schwierig, aber wir haben einen großen Vorteil: Wir spielen zu Hause. Für uns ist es das wichtigste und anspruchsvollste Spiel der Gruppe. Da werden uns die Fans unterstützen", sagte Torwart Guilherme von Lokomotive Moskau. Der 31-Jährige kann sich mit jedem portugiesischen Spieler bestens verständigen, da er in Brasilien geboren wurde und erst seit 2015 russischer Staatsbürger ist.Und Russlands Stürmer Fjodor Smolow gönnte sich gar eine kleine Spitze gegen den Superstar. "Wir haben niemanden im Team, der mit Cristiano Ronaldo um den Goldenen Ball konkurrieren könnte", sagte der 27-Jährige. "Aber ich bin überzeugt, dass wir so jemanden auch nicht brauchen."

Fußball

Confed-CupGruppe ARussland - Neuseeland 2:0Portugal - Mexiko 2:2Russland - Portugal 21.6./17.00Mexiko - Neuseeland 21.6./20.00Mexiko - Russland 24.6./17.00Neuseeland - Portugal 24.6./17.001. Russland 1 2:0 32. Portugal 1 2:2 13. Mexiko 1 2:2 14. Neuseeland 1 0:2 0Gruppe BKamerun - Chile 0:2Australien - Deutschland 2:3Kamerun - Australien 22.6./17.00Deutschland - Chile 22.6./20.00Deutschland - Kamerun 25.6./17.00Chile - Australien 25.6./17.001. Chile 1 2:0 32. Deutschland 1 3:2 33. Australien 1 2:3 04. Kamerun 1 0:2 0