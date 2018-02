Luhe-Wildenau. Der SC Luhe-Wildenau und Trainer Roland Rittner setzen über die laufende Saison hinaus ihre Zusammenarbeit fort. Wie der Fußball-Kreisligist am Freitagabend bekanntgab, wird der 64-Jährige auch in der Spielzeit 2018/19 die erste Mannschaft des Sportclubs betreuen. "Ich habe immer noch das Feuer und den Ehrgeiz", sagte Rittner. Gleichzeitig meldet der SC einen gewichtigen Neuzugang: Ex-Bayernligaspieler Benjamin Scheidler (34) gehört ab sofort dem Kreisliga-Kader an. Ausführlicher Bericht folgt.