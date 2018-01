München. Als neuer Geschäftsführer will Michael Scharold den TSV 1860 München in eine positive Zukunft führen und muss auf diesem schwierigen Weg besondere Überzeugungsarbeit leisten. "Es ist eine Chance, eine Herausforderung - und jetzt muss ich mich halt beweisen. Ich werde arbeiten und versuchen, mir das Vertrauen von der anderen Seite zu holen", sagte Scharold bei seiner Vorstellung im neuen Job am Mittwoch in München. Die Kür von Scharold als Nachfolger von Michael Fauser war nicht nach dem Geschmack von Investor Hasan Ismaik, der einen anderen Kandidaten favorisiert hatte. Man müsse unterschiedliche Meinungen respektieren, sagte der 37 Jahre alte Scharold. "Ich hoffe, dass ich durch meine Arbeit überzeugen kann, dass ich doch die richtige Besetzung bin."

In der Winterpause führen die "Löwen" die Regionalliga-Tabelle an und hoffen auf den Aufstieg. "Es ist sensationell, wo wir im Moment stehen", sagte Scharold, der auch die Verdienste von Fauser lobte. "Wir haben ein super Fundament geschaffen, von dem aus wir eine positive Zukunft von 60 München gestalten können." Er strebe den "sportlich maximalen Erfolg unter wirtschaftlich nachhaltigen Bedingungen an". Der in die vierte Fußball-Liga abgestürzte Traditionsverein, der in den vergangenen Jahren reihenweise Geschäftsführer verschlissen hat, hatte in der Nacht zum Dienstag Scharold neu im Amt verkündet. Dessen Vertrag läuft über anderthalb Jahre. Ismaik wollte dem Vernehmen nach den früheren Jahn-Regensburg-Sportdirektor Franz Gerber als Geschäftsführer einsetzen. Auf einer Beiratssitzung wurde jedoch die Übergabe von Fauser zu Scharold vollzogen.Zu Spekulationen über Günther Gorenzel-Simonitsch als neuen sportlichen Leiter äußerte sich Scharold ebenso wenig wie über die mögliche Verpflichtung des ehemaligen Zweitliga-Spielers Michael Görlitz. Als eine der "wichtigsten Aufgaben in den nächsten Jahren" sehe Scharold die Stadionfrage an. "Wir müssen an einer Lösung arbeiten. Wie die Lösung aussieht, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Wir werden alle Optionen prüfen", kündigte er an.Im Sommer waren die "Löwen" aus der Allianz-Arena des FC Bayern ausgezogen. Eine Rückkehr ist ausgeschlossen. "Das Grünwalder Stadion war für die momentane Situation genau richtig", sagte Scharold. Doch spätestens bei einem Aufstieg in die 2. Liga würden die "Löwen" Probleme bekommen, da die traditionelle Spielstätte nicht den Anforderungen des Profifußballs genügt.