Wolfsburg. Der Nächste bitte. Das Kommen und Gehen der Trainer beim VfL Wolfsburg geht munter weiter. Vor dem Krisenduell am Dienstag gegen Werder Bremen (20.30 Uhr) ersetzt der Volkswagen-Club Andries Jonker durch Martin Schmidt und sorgt damit nach nur vier Spieltagen für den ersten Trainerwechsel der Saison in der Fußball-Bundesliga. Der 50 Jahre alte Schweizer, der am Montagabend erstmals das Training leitete, ist damit der vierte Chefcoach des VfL binnen eines Jahres.

Angst, dass auch er scheitern könnte, hat Schmidt aber nicht. "Hier gibt es eine unglaubliche Grundlage, um als Trainer zu arbeiten. Das ist für mich ein nächster Schritt, in dem ich mich beweisen darf und will", sagte der frühere Mainzer Trainer nach seinem ersten Training am Montagabend. Viel Zeit hat Schmidt nicht: Nach dem Spiel gegen den Vorletzten Werder geht es bereits am Freitag zu Bayern München."Ausschlaggebend für uns, diesen Schritt zum jetzigen Zeitpunkt zu vollziehen, waren nicht allein die jüngsten Eindrücke des Stuttgart-Spiels, sondern auch die in den zurückliegenden Wochen wahrnehmbare Stagnation in der Entwicklung unserer erst im Sommer in weiten Teilen neu formierten Mannschaft", sagte Clubchef Wolfgang Hotze nach dem Fehlstart des Tabellen-14., der am Samstag 0:1 bei Aufsteiger Stuttgart verloren hatte.Schon da hatte Sportchef Olaf Rebbe Jonker keine Rückendeckung mehr geben wollen. "Der Druck ist bei uns immer groß. Wir glauben an die Mannschaft, aber diese Niederlage erhöht den Druck auf den gesamten VfL", hatte Rebbe gesagt und am Sonntagabend einen TV-Auftritt wegen einer ersten Krisensitzung der Geschäftsführung abgesagt. Im Eiltempo vollzog der 39-Jährige dann mitten in der Englischen Woche den Wechsel. Schmidt erhält einen Vertrag bis 2019, nachdem er zuvor seinen noch bis 2018 gültigen Kontrakt in Mainz aufgelöst hatte.Dabei sollte in dieser Saison - mal wieder - alles anders, besser und vor allem ruhiger werden beim VW-Club. Gut 50 Millionen Euro investierte Rebbe im Sommer in zehn neue Spieler. Als Saisonziel benannten die VW-Bosse einen einstelligen Tabellenplatz. Eine Entwicklung oder gar Verbesserung ist in der freilich noch jungen Saison indes nicht zu sehen.