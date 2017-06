Grassau. Die deutschen U21-Fußballer haben die letzten beiden Testspiele vor EM-Beginn souverän gewonnen. Die Auswahl von Trainer Stefan Kuntz setzte sich am Dienstag im Trainingslager in Grassau gegen die Studentennationalmannschaft mit 4:0 durch. Einen zweiten 60-minütigen Test gegen den Regionalligisten TSV 1860 Rosenheim entschied die U21-Nationalmannschaft mit 5:0 für sich. Die DFB-Junioren bereiten sich noch bis Freitag im Trainingslager im oberbayerischen Grassau am Chiemsee auf die EM in Polen vor. Gegner sind dort Tschechien, Dänemark und Italien.