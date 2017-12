Lyon. Bei der Fußball-EM 2020 könnte es erstmals seit dem legendären Wunder von Bern wieder zu einem Turnier-Duell zwischen Deutschland und Ungarn kommen. Die Uefa loste am Donnerstag die Spielorte München und Budapest zu Gastgebern der Gruppe F bei dem historischen Pan-Europa-Turnier zusammen. Dadurch steht jetzt schon fest, dass die deutsche Nationalmannschaft in der Gruppenphase gegen Ungarn spielen wird, sofern sich beide Teams für die EM qualifizieren.

Als weitere Spielortpaarungen für 2020 wurden von der Uefa Rom und Baku, St. Petersburg und Kopenhagen, Amsterdam und Bukarest, Bilbao und Dublin sowie Glasgow und London bestimmt. Alle Gastgebernationen bestreiten zwei oder drei Partien der Gruppenphase in ihrem Heimstadion. In München findet zudem noch ein Viertelfinale statt. Das Wembley-Stadion in London, wo auch beide Halbfinals und das Endspiel stattfinden, ersetzt Brüssel. Der belgischen Hauptstadt wurde das Gastgeberrecht von der Uefa wegen der massiven Verzögerung des geplanten EM-Stadions entzogen.