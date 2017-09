Wolfsburg. Von Verunsicherung bei seinem neuen Team VfL Wolfsburg will Trainer Martin Schmidt vor dem Spiel bei Bayern München nichts wissen. "Diese Frage stellt sich nicht. Die erste Halbzeit gegen Bremen war alles andere als verunsichert", sagte Schmidt am Donnerstag trotz der schwachen zweiten Halbzeit beim 1:1 (1:0) am Dienstag gegen Werder Bremen.

Vor dem Spiel beim deutschen Rekordmeister am Freitag (20.30 Uhr) gab sich der Nachfolger des erst am Montag beurlaubten Andries Jonker selbstbewusst: "Wir müssen von Anfang an bewusst eine Chance sehen. Wenn das Spiel beginnt, haben wir schon einen Punkt. Darum müssen wir kämpfen."Wolfsburg holte zuletzt vor 16 Jahren einen Zähler in München und verlor danach 15 Bundesliga-Spiele in Serie. Allerdings ist Schmidt der bislang letzte Bundesligatrainer, der mit einer Mannschaft bei den Bayern gewinnen konnte: Im März 2016 siegte Schmidt mit dem FSV Mainz 05 mit 2:1 in München. "Das ist schon lange her und spielt keine Rolle mehr", meinte der Schweizer.