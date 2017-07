Berlin. Der suspendierte spanische Fußball-Verbandschef Ángel María Villar Llona ist als Vizepräsident der Europäischen Fußball-Union Uefa und des Weltverbandes Fifa zurückgetreten. Die Fifa bestätigte auf Anfrage die Demission, zuvor hatten spanische Medien berichtet, der Funktionär habe dem Weltverband einen Rücktrittsbrief geschickt.

Wie die Uefa am Donnerstag mitteilte, gab der 67-Jährige auch sein Amt im Uefa-Exekutivkomitee mit sofortiger Wirkung auf. "Infolgedessen übt Herr Villar Llona ab sofort keinerlei offizielle Funktion innerhalb der Uefa mehr aus", hieß es weiter. Der slowenische Uefa-Präsident Aleksander Ceferin habe das Kündigungsschreiben angenommen.Villar Llona war in der vergangenen Woche zusammen mit seinem Sohn Gorka und weiteren Spitzenfunktionären festgenommen worden und befindet sich in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird unter anderem wegen Korruption, Fälschung und Unterschlagung ermittelt.