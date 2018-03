Mönchengladbach. Werder Bremen hat trotz eines Zwei-Tore-Rückstandes einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf der Bundesliga erkämpft. Aron Johannsson traf in der 78. Minute zum 2:2 (0:2) bei Borussia Mönchengladbach, nachdem zuvor Denis Zakaria (5.) und ein Eigentor von Niklas Moisander (33.) die Gastgeber in Führung gebracht hatten. Thomas Delaney erzielte den Anschluss zum 1:2 (59.). In dieser Szene liefern sich Gladbachs Nico Elvedi (links) und Bremens Robert Bauer einen Zweikampf. Bild: Marius Becker/dpa