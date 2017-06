Moskau. Dank Superstar Cristiano Ronaldo hat Europameister Portugal beim Confed-Cup klar Kurs auf das Halbfinale genommen und Gastgeber Russland mit dem 1:0 (1:0)-Erfolg am Mittwoch in Moskau einen kräftigen Dämpfer versetzt.

Unbeeindruckt von den Vorwürfen des Steuerbetrugs in Spanien stellte Weltfußballer Ronaldo schon nach acht Minuten mit seinem Führungstreffer die Weichen auf Sieg. Nach herrlicher Flanke des Dortmunders Raphael Guerreiro überwand Portugals Rekordtorschütze mit seinem 74. Länderspieltreffer den russischen Torwart Igor Akinfejew in dessen 100. Länderspiel per Kopf aus fünf Metern. Guerreiro musste später nach einem Schlag gegen das Bein wegen Verdachts auf Knöchelbruch in ein Krankenhaus gebracht werden.Russlands Coach Stanislaw Tschertschessow bedauerte die entscheidende Szene des Spiels: "Wir haben nicht auf Ronaldo aufgepasst. Wir haben zugelassen, dass der Ball in den Strafraum kam", kritisierte er. "Aber das war nicht bloß unser Fehler. Das zeigt auch Ronaldos Qualität", fügte der frühere Bundesliga-Torhüter von Dynamo Dresden hinzu.Sein Team (3 Punkte) muss nach dem 2:0-Auftaktsieg gegen Neuseeland nun sein letztes Vorrunden-Spiel gegen Mexiko am Samstag unbedingt gewinnen, um nicht vorzeitig die Segel streichen zu müssen. Portugal verfügt nun über vier Punkte und steht zu gleicher Zeit gegen Neuseeland vor einer Pflichtaufgabe. Den Iberern fehlt nur noch einen Zähler zum Halbfinaleinzug.