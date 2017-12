Zürich/Moskau. Fifa-Boss Gianni Infantino hält trotz der lebenslangen IOC-Sperre an seinem WM-Cheforganisator Witali Mutko fest und stürzt den Fußball-Weltverband damit erneut in eine Glaubwürdigkeitskrise. Geht es nach Infantino, darf Mutko trotz seiner nun aktenkundigen maßgeblichen Beteiligung am russischen Staatsdoping bei den Winterspielen 2014 die WM als nächstes russisches Mega-Sportevent im kommenden Sommer planen. Die angeblich mit Null-Toleranz geführte Anti-Doping-Politik der Fifa wird damit ad absurdum geführt.

"Diese Entscheidung hat keinen Einfluss auf die Vorbereitungen für die Fußball-WM 2018", ließ die Fifa-Presseabteilung am Dienstagabend kurz nach dem Urteil verlauten. Die Kopf-in-den-Sand-Strategie kommt nicht überraschend. Infantino verfolgt sie schon lange. Die klammen Fifa-Finanzen stürzen ihn offenbar in eine bedingungslose Abhängigkeit gegenüber dem Gastgeber. Die Fifa hat 190 Tage vor dem Eröffnungsspiel am 14. Juni zwischen dem Gastgeber und Saudi-Arabien ein massives Problem, sollte Mutko nicht freiwillig den Posten räumen.