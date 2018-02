Moskau. Ein "Huh" für Russland: Jeder fünfte Isländer würde gerne die Nationalmannschaft des nordeuropäischen Inselstaates bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland anfeuern.

"Rund 20 Prozent der Bürger Islands haben Karten für die WM beantragt", sagte Botschafterin Berglind Asgeirsdottir der Agentur Interfax zufolge am Mittwoch in Moskau. Dies zeige das große Interesse ihrer Landsleute am Fußball, sagte sie. Island hat etwa 330 000 Einwohner.Bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich hatten die Nordeuropäer überraschend das Viertelfinale erreicht. Damals sorgten Tausende Fans mit ihren eingängigen "Huh"-Rufen und Choreographien in den Stadien für Gänsehautmomente.Island hat sich zum ersten Mal für eine Fußball-WM qualifiziert. In Gruppe D trifft das Team auf Argentinien, Kroatien und Nigeria.