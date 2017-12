Mainz/München. (dpa) Auftakt bei der ARD, Finale im ZDF: Die öffentlich-rechtlichen TV-Sender haben sich drei Tage nach der Auslosung der Fußball-WM in Russland über die Verteilung der Übertragungen geeinigt. Das Erste beginnt am 14. Juni mit dem Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien aus Moskau. Das erste Spiel der deutschen Nationalmannschaft am 17. Juni gegen Mexiko überträgt das ZDF ebenso wie die Partie gegen Südkorea (27. Juni). Das zweite Gruppenspiel gegen Schweden zeigt die ARD (23. Juni). Kommt Deutschland weiter, darf das Erste das Achtelfinale übertragen. Anschließend wechselt das Zugriffsrecht bis zum Endspiel, das im Zweiten läuft.