Marbella. Viel Lob für den neuen Trainer Peter Stöger, Pläne für eine gemeinsame Zukunft mit Superstar Marco Reus. Michael Zorc geht mit Zuversicht in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga. Nach skurriler Hinserie mit einem Rekordstart und anschließender Talfahrt sieht der Sportdirektor von Borussia Dortmund das Team auf einem guten Weg. Das ist nach seiner Einschätzung ein Verdienst von Stöger: "Er hat in relativ kurzer Zeit einen Stimmungsumschwung bewirkt - im Umfeld, bei den Medien. Auch innerbetrieblich ist die Stimmung deutlich aufgehellt."

Ungeachtet der langen Schwächephase im vergangenen Herbst mit acht Bundesligaspielen in Serie ohne Sieg sieht der einstige Profi keine große Notwendigkeit, den Tabellendritten in der aktuellen Transferperiode zu verstärken. "Wir erachten den Kader als stark genug, um unser primäres Saisonziel - die direkte Qualifikation für die Champions-League - zu erreichen", sagte Zorc.Neuzugänge kategorisch ausschließen wollte der 55-Jährige allerdings nicht: "Natürlich überprüfen wir jeden Mannschaftsteil und ob es Möglichkeiten gibt, uns zu verbessern. Darüber hinaus müssen wir feststellen, dass mit dem Ausscheiden aus der Champions-League und dem DFB-Pokal auch Einnahmeverluste einhergehen."Zu Medienspekulationen über das Interesse an einer Verpflichtung von Manuel Akanji (FC Basel) und dem ehemaligen Dortmunder Henrich Mchitarjan (Manchester United) äußerte sich Zorc nicht. Dagegen dementierte er die jüngsten Schlagzeilen über einen Wechsel von Pierre-Emerick Aubameyang im kommenden Sommer aus Dortmund nach China: "Wenn es so wäre, würden wir das entsprechend vermelden müssen. Dass das nicht passiert ist, sagt doch alles."Die Verpflichtung von Peter Bosz, von dem sich der BVB am 10. Dezember getrennt hatte, bezeichnete Zorc indirekt als Fehler. "Wenn man den Trainer vor Beendigung einer Halbserie entlassen muss, kann man sich nicht hinstellen und sagen, dass wir alles richtig gemacht haben", sagte er. Die Kritik in einigen Medien, er habe im vergangenen Sommer durch eine mäßige Transferpolitik zur Krise beigetragen, hält Zorc für übertrieben: "Ich wehre mich dagegen, nach nur sechs Monaten ein Fazit über die Neuzugänge zu ziehen. Wir verpflichten sie ja nicht für sechs Monate, sondern für einen längeren Zeitraum."Die Rückkehr zuletzt verletzter Leistungsträger wie Marco Reus, Mario Götze, Lukasz Piszczek und Gonzalo Castro stärkt seinen Glauben an einen stabilen Aufwärtstrend. Vor allem die gesundheitlichen Fortschritte von Reus, der nach überstandenem Kreuzbandriss im Februar sein Comeback feiern soll, machen Mut: "Marco kann den Unterschied machen."