Moskau. Nach einem Machtkampf zwischen den Herstellern und dem Deutschen Motor Sport Bund sowie einem drohenden Image-Verlust soll im Deutschen Tourenwagen Masters wieder der Sport im Vordergrund stehen. Den Zankapfel Zusatzgewichte in den Rennautos, der seit Wochen für Ärger und Unruhe in der DTM-Szene sorgt, wollen daher fast alle Beteiligten abschaffen - möglicherweise noch während der laufenden Saison. "So wie es jetzt ist, darf es nicht weitergehen. Die Performance-Gewichte sind nicht das, was wir wollen", sagte der Mercedes-Teamchef Ulrich Fritz vor dem zehnten Lauf am Sonntag in Moskau der Deutschen Presse-Agentur.

Dieses zweite Rennen des Wochenendes gewann am Sonntag zwar der Mercedes-Pilot Maro Engel aus München, der seinen ersten DTM-Sieg feierte. Die Gesamtwertung wird zur Saison-Halbzeit aber weiter von Audi dominiert. Mit seinem zweiten Platz in dem turbulenten Rennen mit vielen Überholmanövern schob sich der zweifache DTM-Champion Mattias Ekström aus Schweden in der Meisterschaft mit 113 Punkten auf Rang eins vor. "Es war sehr wild. Das war heute Hardcore, aber es hat Spaß gemacht", sagte Ekström in der ARD.Auch DTM-Chef Gerhard Berger hatte sich zuletzt bereits mehrfach für eine Abschaffung der Gewichte, die für mehr Ausgeglichenheit unter den drei Herstellern Audi, BMW und Mercedes sorgen sollen, ausgesprochen. Nun legte er in Russland nach. "Wir müssen rasch dafür sorgen, dass der tolle Rennsport, den die DTM bietet, wieder in den Fokus rückt", erklärte der frühere Formel-1-Pilot aus Österreich.Rennen am Samstag: 1. René Rast (Minden) - Audi RS 5 DTM 57:50,085 Min.; 2. Mike Rockenfeller (Landschlacht/Schweiz) - Audi RS 5 DTM +0,770 Sek.; 3. Marco Wittmann (Fürth) - BMW M4 DTM +3,899; 4. Robert Wickens (Kanada) - Merced.-AMG C63 DTM +6,098; 5. Timo Glock (Thurgau/Schweiz) - BMW M4 DTM +9,498Rennen am Sonntag: 1. Maro Engel (München) - Mercedes-Benz 56:41,087 Min.; 2. Mattias Ekström (Schweden) - Audi +0,376 Sek.; 3. Bruno Spengler (Kanada) - BMW +3,981; 4. René Rast (Minden) - Audi +4,702; 5. Jamie Green (Großbritannien) - Audi +5,410;Fahrer-Wertung: 1. Mattias Ekström (Schweden) - Audi 113 Pkt.; 2. René Rast (Minden) - Audi 112; 3. Lucas Auer (Österreich) - Mercedes-Benz 97; 4. Jamie Green (Großbritannien) - Audi 87; 5. Mike Rockenfeller (Landschlacht/Schweiz) - Audi 79