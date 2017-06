Montréal. Schon im Training zum Großen Preis von Kanada haben sich Ferrari und Mercedes die ersten Duelle geliefert - mit Nachteilen für WM-Spitzenreiter Sebastian Vettel. Nachdem der 29-Jährige im Wagen der Scuderia in der ersten Session Zweiter hinter seinem WM-Verfolger Lewis Hamilton geworden war, setzte sich Vettels Teamkollege Kimi Räikkönen am Freitagnachmittag in Montréal an die Spitze vor Hamilton. Vettel musste sich erneut Hamilton geschlagen geben. Der viermalige Weltmeister wurde auf Rang drei geführt vor Valtteri Bottas im zweiten Silberpfeil.

Das deutsche Werksteam könnte also seine Mini-Krise von Monaco überwunden haben. Im ersten Training hatte Bottas Rang drei vor Räikkönen belegt, Hamiltons Vorsprung auf Vettel hatte 0,198 Sekunden betragen. Im zweiten Durchgang lagen die beiden Titelfavoriten gerade 50 Tausendstelsekunden auseinander."Sollten wir hier auf dem Niveau von Mercedes sein, wäre das klasse", hatte Vettel vor dem Training bekundet. Seit Wochen versucht der Heppenheimer, die deutlich gestiegenen und weiter ansteigenden Erwartungen an Ferrari nach einem glänzenden Saisonbeginn nicht weiter anzuheizen. Dass er nach 2013 seinen zweiten Sieg in Kanada feiern will, steht außer Frage. Dass Hamilton mit fünf Poles und fünf Siegen allerdings der mit Abstand erfolgreichste Pilot im aktuellen Feld ist, auch.