Im Kampf um die Trainingsbestzeit müssen sich Sebastian Vettel und Lewis Hamilton bei der Formel 1 in Ungarn diesmal einem Überraschungsmann geschlagen geben.

Budapest. Im Rennen um die Formel-1-Sommerführung zwischen Sebastian Vettel und Lewis Hamilton könnte Red Bull zum Störfaktor werden. Der Australier Daniel Ricciardo steuerte seinen RB13 am Freitag im Training zum Grand Prix von Ungarn zweimal zur Bestzeit und verwies in der Endabrechnung WM-Spitzenreiter Vettel im Ferrari auf Rang zwei.Hamilton, der in der Gesamtwertung nur noch einen Punkt hinter Vettel rangiert, musste sich auf der langsameren Reifenmischung hinter Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas und Kimi Räikkönen im zweiten Ferrari mit Platz fünf begnügen.Ricciardos starker Auftritt bewies, dass Red Bull auf dem Hungaroring am Wochenende um den Sieg mitfahren könnte, weil auf dem winkligen Kurs die Motorleistung nicht so entscheidend ist. Allerdings wurde die Vorbereitung auf den letzten WM-Lauf vor der vierwöchigen Sommerpause von mehreren Unfällen gestört, die für Unterbrechungen sorgten und das Ergebnis womöglich verzerrten. Pascal Wehrlein rauschte mit seinem Sauber in die Reifenstapel, Renault-Pilot Jolyon Palmer crashte gleich zweimal. Die Wartezeit im Cockpit nutzte Vettel zur Kühlung mit einem dampfenden Eisbeutel.Unter der ungarischen Sonne müht sich Vettel um eine Trendwende. "Wir wollen alles aus dem Auto quetschen, was geht", sagt der Hesse. Ferrari sammelte nach dem starken Saisonstart in den vergangenen vier Rennen nur noch 79 Punkte, Mercedes hingegen 151. Das Kräfteverhältnis scheint sich zunehmend in Richtung der Silberpfeile zu verschieben.