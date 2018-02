Die Handball-Bundesliga will nicht lange warten: Die Liga drängt auf eine zügige Klärung der Zukunft von Bundestrainer Christian Prokop

Frankfurt/Main. . "Wir sehen es als notwendig an, dass schnell darüber entschieden wird", sagte HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann am Mittwoch nach einer Telefonkonferenz des HBL-Präsidiums der Deutschen Presse-Agentur. "Wir setzen dem DHB keine Frist. Und natürlich muss eine Analyse stattfinden. Aber die wollen wir mit mehr PS auf die Straße bringen."Der Deutsche Handballbund hatte einen Zeitraum von vier bis sechs Wochen für die Aufarbeitung der enttäuschenden Europameisterschaft genannt. Bohmann befürchtet jedoch einen zunehmenden Imageschaden für die Sportart, je länger die öffentliche Diskussion über den angezählten Bundestrainer andauert. Er glaube daher, dass der DHB in Bezug auf eine schnelle Entscheidung "genauso tickt wie wir". Bereits an diesem Freitag wird sich das DHB-Präsidium auf einer Sitzung am Rand des All-Star-Games in Leipzig mit der Causa Prokop beschäftigen. Liga-Präsident Uwe Schwenker wird dabei die HBL-Position vortragen. Ob die Bundesliga für oder gegen eine weitere Zusammenarbeit mit dem 39-Jährigen, der einen Vertrag bis 2022 besitzt, votiert, wollte Bohmann vor dem Treffen nicht öffentlich machen.Ex-Nationalspieler Martin Schwalb hat indes Prokop in Schutz genommen und dafür Kritik an DHB-Vizepräsident Bob Hanning geübt. "Man muss schon auch hinterfragen, welche Rolle Hanning gespielt hat und spielt. Prokop war Hannings Wunschkandidat. Er hat einen Trainer geholt, der keine internationale Erfahrung hatte", monierte Schwalb in der "Hamburger Morgenpost". Hanning sei "mitverantwortlich" für das, was bei der EM passiert ist.Der DHB-Vizepräsident sei als Delegationsleiter in Kroatien zudem ganz nah am Team dran gewesen, ergänzte der ehemalige Meistertrainer und heutige Vizepräsident des Drittligisten HSV Hamburg. Darüber hinaus habe Hanning mit seinem Sieg-Versprechen vor dem Spiel um den Halbfinal-Einzug gegen Spanien (27:31) "unnötig noch mehr Druck auf die Mannschaft geladen", kritisierte Schwalb. Natürlich habe auch Prokop bei seinem ersten großen Turnier Fehler gemacht. "Jeder Trainer ist schon mal bei einem Vorhaben gescheitert, jeder Trainer ist angreifbar", sagte Schwalb. Aber nun alles dem Bundestrainer anzulasten, "das ist mir zu einfach."