Zagreb. Handball-Nationalspieler Bastian Roscheck musste nach seiner überraschenden Nominierung für die EM in Kroatien die Hochzeit mit seiner Freundin Linda absagen. "Privat hat die EM mein geplantes Leben komplett über den Haufen geworfen", sagte der 26-Jährige der "Bild". Eigentlich habe er seine Freundin im Januar standesamtlich heiraten wollen, 20 Gäste seien eingeladen gewesen. Doch dann berief Bundestrainer Christian Prokop den Kreisläufer anstatt des bisherigen Abwehrchefs Finn Lemke in sein 16-köpfiges EM-Aufgebot. Linda aber nahm ihm dann den Druck. "Sie sagte gleich: "Okay, wir verschieben den Termin"», erzählte Roscheck. Einen neuen Termin gibt es bisher nicht.

Die deutschen Handballer sind in indes ihrem Teamhotel für die Europameisterschaft in Zagreb angekommen. Nach einem eineinhalbstündigen Flug von Berlin brachte ein Bus die Mannschaft von Bundestrainer Christian Prokop am Donnerstag in die Unterkunft im Zentrum der kroatischen Hauptstadt. Der Titelverteidiger startet am Samstag (17.15 Uhr/ZDF) mit dem Gruppenspiel gegen Montenegro ins Turnier.