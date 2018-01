Bei der Handball-EM 2016 steigt Andreas Wolff zum Helden auf. Mit sensationellen Paraden bringt der Keeper die deutschen Gegner zur Verzweiflung. Anschließend gerät seine Karriere ins Stocken. Jetzt will er endlich die nächste Erfolgsgeschichte schreiben.

Wir leben in der Gegenwart, da nützt es überhaupt nichts, wenn wir uns daran erinnern, wie schön es vor zwei Jahren war. Andreas Wolff

Stuttgart. Allzu lange in Erinnerungen schwelgen möchte Andreas Wolff nicht. Dabei war der Januar 2016 ein ganz besonderer Monat für den Handball-Torhüter. Den sensationellen EM-Sieg in Polen holten sich die Bad Boys im Kollektiv, aber wenn jemand aus diesem Kollektiv in besonderer Erinnerung blieb, dann war es der überragende Andreas Wolff. "Andreas Wolff ist seit heute mit seinen Wahnsinnsparaden eine der schwarzen Bestien des spanischen Handballs", schrieb die spanische Zeitung "Superdeporte" damals nach dem 24:17 im Finale gegen die Iberer.Wird Wolff heute auf die EM 2016 angesprochen, fängt er müde an zu lächeln. Für ihn hat sich vieles geändert seit dem Sieg in Krakau. Klar, das sei alles schön und gut gewesen bei der EM, sagt der 26-Jährige. Aber: "Wir leben in der Gegenwart, da nützt es überhaupt nichts, wenn wir uns daran erinnern, wie schön es vor zwei Jahren war."An diesem Donnerstag fliegt Wolff mit der DHB-Auswahl von Berlin nach Zagreb. Am Samstag bestreitet der Europameister dort sein erstes Gruppenspiel gegen Montenegro. Das sind die Dinge, über die er momentan am liebsten sprechen möchte. Sportliche Dinge.Damals nach dem Turnier, "als plötzlich viel mehr von euch Journalisten etwas von mir wollten", änderte sich auch sein sportliches Leben, als er von der kleinen HSG Wetzlar zum großen THW Kiel wechselte. Dort geriet sein steiler Aufstieg ins Stocken. In Kiel traf Wolff auf Niklas Landin, einen dänischen Torhüter, der an guten Tagen, die bei ihm nicht selten vorkommen, ebenfalls weltklasse ist. Weil Landin von Trainer Alfred Gislason meistens den Vorzug bekam, saß Wolff auf der Bank. Öffentlich monierte er schon mal seine teils geringen Einsatzzeiten, schließlich verkündete er vor einigen Monaten seinen Abschied zum polnischen Spitzenclub KS Vive Kielce im Sommer 2019.Nun ist er wenigstens für einige Wochen wieder im Kreis der Nationalmannschaft. An seiner Klasse zweifelt in der DHB-Auswahl niemand, gemeinsam mit seinem Kollegen Silvio Heinevetter bildet er ein kongeniales Gespann. "Im Moment haben wir zwei Alphatiere, die beide den Anspruch haben, die Nummer eins zu sein.", sagt der frühere Weltklasse-Torhüter Henning Fritz.