Leipzig. Handball-Bundestrainer Michael Biegler hat ein Comeback von Rückraumspielerin Emily Bölk im WM-Vorrundenspiel gegen Serbien an diesem Dienstag (18.00 Uhr) offen gelassen. "Sie hat die ersten Trainingseinheiten gemacht, aber sie braucht noch ein bisschen Zeit, um in Bewegung zu kommen. Wir müssen abwarten, wie der Fuß die Belastung verträgt", sagte Biegler am Montag.

Die 19 Jahre alte Bölk hatte sich am vergangenen Mittwoch im Training eine Bänder- und Kapselverletzung zugezogen und die ersten beiden WM-Spiele der DHB-Auswahl gegen Kamerun (28:15) und Südkorea (23:18) verpasst.Die Partie gegen den Asienmeister verfolgten am Sonntagabend in der Spitze 780 000 TV-Zuschauer bei Sport1, im Schnitt waren es 590 000. "Ich habe der Mannschaft heute morgen gesagt, dass sie viel bewegt", berichtete Biegler. "Ihre Leidenschaft, ihr Kampfgeist und ihre Freude überträgt sich auch auf die Zuschauer. Dieses Team hat ganz tolle Facetten."Volle Hütte in Leipzig, gute Resonanz in den anderen Vorrundenspielorten: Der WM-Auftakt hat beim Deutschen Handballbund für zufriedene Mienen gesorgt. 71 706 Zuschauer besuchten am Wochenende die ersten 24 von insgesamt 84 Endrundenspielen. Im Schnitt waren das knapp 3000 Fans. "Ich gehe fest davon aus, dass wir unser Ziel einer 60-prozentigen Ticketauslastung erreichen. Da sind wir auf einem guten Weg", sagte DHB-Vorstandschef Mark Schober.Je länger und erfolgreicher die deutsche Mannschaft im Turnier mitmische, umso größer seien die Chancen auf eine starke Auslastung der Hallen. "Die Leute kaufen natürlich noch nicht Tickets für das Achtel- und Viertelfinale, wenn sie nicht wissen, ob die DHB-Auswahl da spielt", sagte Schober. Sollte die deutsche Mannschaft mit einem Sieg gegen Serbien an diesem Dienstag schon die K.-o.-Runde erreichen, würde dies nach Ansicht von Schober "den Verkauf befeuern".