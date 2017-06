Zagreb. Den deutschen Handballern ist die drohende Hammergruppe bei der EM 2018 erspart geblieben. Die DHB-Auswahl startet ihre "Mission Titelverteidigung" bei der Endrunde vom 12. bis 28. Januar kommenden Jahres in der Gruppe C gegen den WM-Dritten Slowenien, Mazedonien und Montenegro.

"Wir sind in einer Gruppe mit Gegnern, die mit großem Nationalstolz und heißblütigen Fans die Spiele gegen uns zu Heimspielen machen werden", kommentierte Bundestrainer Christian Prokop die Auslosung am Freitag in Zagreb. In der kroatischen Hauptstadt wird der Europameister auch seine Vorrundenspiele austragen. Die besten drei Mannschaften jeder Vorrundengruppe qualifizieren sich für die Hauptrunde, die in zwei Gruppen mit jeweils sechs Teams ausgespielt wird.Nach dem sensationellen Triumph Anfang 2016 in Polen und Platz drei bei Olympia fahren die Bad Boys als Mitfavorit zur EM. Zu den Favoriten zählt auch Weltmeister Frankreich, der in der Gruppe B auf den WM-Zweiten Norwegen, Weißrussland und Österreich trifft. In der Gruppe A kommt es zum brisanten Duell zwischen Gastgeber Kroatien und Serbien. Schweden und Island komplettieren das Feld.