Mit einem in letzter Sekunde gehaltenen Siebenmeter gegen die DDR hat Manfred Hofmann 1976 deutsche Handball-Geschichte geschrieben. Nun wird der ehemalige Weltklasse-Torhüter, der 1978 beim WM-Triumph dabei war, 70.

Fester Bestandteil

Zurück als Trainer

Großwallstadt. Über die Sekunde, die ihn berühmt machte, spricht Manfred Hofmann 42 Jahre danach kaum noch. "Ich bin kein Nostalgiker. Es war ein Abschnitt meines Lebens, damit hat es sich dann", sagt der einstige Weltklasse-Torhüter im Gespräch der Deutschen Presse-Agentur. Genauso entspannt wie mit dem Ruhm von einst geht Hofmann, der an diesem Dienstag 70 Jahre alt wird, mit seinem runden Geburtstag um: "Ich werde das Jubiläum wie immer in aller Bescheidenheit im kleinen Kreis begehen."Die sportliche Großtat vom 6. März 1976 kennen seine jungen Schützlinge zumindest aus Büchern und Erzählungen. Denn sie ist fester Bestandteil der deutschen Handball-Geschichte. In dieser letzten Sekunde des Olympia-Qualifikationsspiels DDR gegen BRD in Karl-Marx-Stadt avancierte Hofmann mit einem parierten Siebenmeter zum umjubelten Helden und Wegbereiter des bundesdeutschen Handball-Märchens, das zwei Jahre später mit dem WM-Titel gekrönt wurde. Der damalige DHB-Präsident Bernhard Thiele sprach danach vom "wichtigsten Sieg in der Geschichte des Deutschen Handballbundes" - obwohl die Mannschaft das Spiel mit 8:11 verlor. Doch das reichte für das Olympia-Ticket. "Das Team stand damals an einer Gabelung", stellte Weltmeister-Trainer Vlado Stenzel später fest.Und Heiner Brand schrieb in seiner Autobiografie InTeam: "Jener 6. März bedeutete für uns die Rückkehr in die Erstklassigkeit. So trivial es auch klingen mag: Ein einziger Reflex, eine Kniespitze, die von Manfred Hofmann nämlich, entschied darüber, ob alles richtig oder falsch war." Auch beim sensationellen WM-Triumph 1978 durch einen Sieg gegen die UdSSR im Finale war Hofmann mit drei gehaltenen Siebenmetern der große Rückhalt. Zum Jubiläum blickt Hofmann aber lieber nach vorn. Immerhin will er den TV Großwallstadt aus den Niederungen der 3. Liga führen.Nachdem der viermalige deutsche Meister den Saisonstart verpatzt und Trainer Heiko Karrer im September entlassen hatte, gab Hofmann dem Werben des Vereins nach. "Man hat sich erinnert, dass es so einen alten Kerl gibt, der eine A-Lizenz hat. Und so bin ich Trainer geworden."Mit durchschlagendem Erfolg. Der einstige Topclub, für den Hofmann 16 Jahre lang in über 1000 Spielen das Tor hütete und mit dem er 1979 und 1980 den Europapokal der Landesmeister gewann, liegt auf Aufstiegskurs. Wie zu seiner aktiven Zeit bleibt Hofmann als Trainer bescheiden: "Dass wir Tabellenführer sind, ist nicht mein Verdienst. Dafür muss man die Mannschaft loben", sagt er.