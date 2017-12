Leipzig. Mit leerem Blick und gesenkten Hauptes schlichen die deutschen Handball-Frauen nach der herben 23:31 (10:18)-Pleite gegen Vize-Weltmeister Niederlande vom Parkett. Durch die erste Turnierniederlage am Freitagabend vor 6000 Zuschauern in der ausverkauften Arena Leipzig verspielte die DHB-Auswahl den Gruppensieg bei der Heim-WM und bekommt es nun im Achtelfinale mit Olympiasieger Russland oder Dänemark zu tun.

"Wir haben überhaupt nicht das abgerufen, was man in solch einem Spiel zeigen muss. Natürlich hatte ich mir das so nicht vorgestellt. Wir müssen das jetzt schnell reparieren", sagte Bundestrainer Michael Biegler. Beste Werferinnen für die DHB-Auswahl, die phasenweise vorgeführt wurde, waren Alicia Stolle mit sechs Toren und Nadja Mansson mit fünf Treffern.Durch den schwachen Auftritt ist das WM-Ziel Halbfinale ernsthaft in Gefahr geraten, denn nun wartet im K.-o.-Spiel an diesem Sonntag (20.30 Uhr) in Magdeburg ein dicker Brocken. Biegler hakte die Schlappe daher schnell ab und blickte lieber nach vorn: "Da geht die WM wieder von vorne los. Da zählt dieses Spiel nicht mehr, wenn man die richtigen Schlüsse daraus zieht und sich anders präsentiert."Im Duell mit dem WM- und EM-Zweiten waren die DHB-Frauen vor allem in der ersten Halbzeit überfordert. "Wir haben in den ersten 20 Minuten vorne zehn Bälle weggeschenkt. Das geht gegen eine solch konterstarke Mannschaft natürlich gar nicht", kritisierte Biegler. "Die erste Halbzeit war so weit weg von dem, was man bieten muss, da war das ganze Spiel weg."Nach dem herben Rückschlag müssen die Biegler-Ladies am WM-Ruhetag nun schnell die Köpfe freibekommen, damit die Heim-WM für sie nicht schon im Achtelfinale beendet ist.