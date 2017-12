Hecking-Team verliert 0:3 in Wolfsburg

Wolfsburg. Bei der Rückkehr von Dieter Hecking nach Wolfsburg hat Borussia Mönchengladbach den Sprung auf Platz zwei verpasst. Der ehemalige VfL-Trainer verlor 0:3 mit den Borussen, die auf Rang vier der Bundesliga liegen. Die Niedersachsen verschafften sich Luft im Abstiegskampf und kletterten durch den Sieg auf Platz elf. Für die Wolfsburger schossen vor 24 265 Zuschauern Yunus Malli (4.), Daniel Didavi (25.) und Josuha Guilavogui (71.) die Tore. Der am Anfang der Vorsaison in Wolfsburg beurlaubte Hecking sah eine schwache Vorstellung seines Teams. Eine Woche nach dem Sieg gegen Bayern München konnte seine Mannschaft nicht an die Leistung gegen den Spitzenreiter anknüpfen. Der starke Malli bereitete den Angriff zum ersten Treffer selber vor und verwandelte einen Rückpass von Mario Gomez ungestört aus knapp zwölf Metern. Beim zweiten Tor gab Malli die herrliche Vorlage auf Didavi, der den Ball über Yann Sommer lupfte.