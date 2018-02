München. Über die Wirkung der neusten Werbekampagne von Uli Hoeneß gab Jupp Heynckes keine Auskunft. "Dazu gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen. Ich kann mir vorstellen, dass der Leser, Zuhörer oder Zuschauer nicht mehr mit dem Thema konfrontiert werden möchte. Das ist vergebene Liebesmüh und ich finde, man sollte das Thema ad acta legen", sagte Heynckes am Freitag in München. Man solle sich auf den Sport konzentrieren, sagte der 72-Jährige - und meinte damit das Bundesliga-Auswärtsspiel beim FSV Mainz 05.

Nachdem Hoeneß am Montag und Dienstag erneut seine Hoffnung auf eine Weiterbeschäftigung von Heynckes über das Saisonende hinaus ausgedrückt hatte, ging der vielgepriesene Fußballlehrer nicht auf die vom Präsidenten verkündete "Zehn-Prozent-Chance" ein. "Ich sage da nichts weiteres zu", erklärte Heynckes. Seine Vorstellung: Die vierte Amtszeit bei den Münchnern soll am Saisonende vorbei sein."Unabhängig davon, wie das weiter geht beim FC Bayern: Ich werde tagtäglich so intensiv arbeiten, wie ich das bisher gemacht habe", sagte Heynckes vor den Aufgaben am Samstag (15.30 Uhr) in Mainz und am Dienstag (18.30 Uhr) im Pokal-Viertelfinale in Paderborn.Heynckes durfte sich am Freitag freuen, dass vor der Englischen Woche der zuletzt kranke Javi Martínez und erstmals in diesem Jahr auch Weltmeister Mats Hummels im Kader stehen. Dagegen muss er außer auf die Langzeitverletzten Manuel Neuer und Thiago auf Arturo Vidal (Magen-Darm-Infekt) verzichten.Der Einsatz von David Alaba ist fraglich. Nach seiner Trainingsblessur soll Stürmer Sandro Wagner gegen die abstiegsbedrohten Mainzer dabei sein können."Man kann davon ausgehen, dass wir auf einen hochmotivierten Gegner treffen werden, der uns alles abverlangt", sagte Heynckes.