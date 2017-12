Nicht nur die Haudegen der olympischen Bewegung Russlands, auch Eiskunstlauf-Prinzessin Jewgenija Medwedewa soll das IOC dazu bewegen, im Dopingskandal eine nicht allzu harte Strafe auszusprechen.

Unsere Fahne sollte bei den Spielen anwesend sein. Witali Mutko, russischer Vizeregierungschef

Moskau/Prag. Die 18-jährige Eiskunstlauf-Prinzessin Jewgenija Medwedewa soll beim IOC ein gutes Wort vor drohenden Strafmaßnahmen gegen Russland im Doping-Skandal einlegen. Das teilte das Nationale Olympische Komitee (NOK) Russlands am Montag in Moskau mit. Das nötige Gewicht des russischen Sportapparats für die entscheidende Sitzung am Dienstag in Lausanne sollen NOK-Präsident Alexander Schukow und dessen Vorgänger Witali Smirnow, Leiter einer Anti-Doping-Kommission, mitbringen. Medwedewa ist zweifache Weltmeisterin und Favoritin für Gold bei den kommenden Spielen im südkoreanischen Pyeongchang.Mit einer Entscheidung der Führung des Internationalen Olympischen Komitees wird am späten Nachmittag oder Abend vor einer Pressekonferenz von IOC-Präsident Thomas Bach gerechnet. Nach vielen Belegen für ein jahrelanges Dopingsystem droht der Sportmacht Russland im schlimmsten Fall der Ausschluss von den Spielen vom 9. bis 25. Februar."Es gibt kaum noch Raum für Manöver", sagte Vizeregierungschef Witali Mutko der Agentur Tass. Der Ex-Sportminister rechnete entweder mit einem Ausschluss oder mit der Auflage, dass russische Athleten unter neutraler Flagge antreten müssen. Für diesen Fall haben russische Sportfunktionäre bereits mit einem Boykott gedroht. "Unsere Fahne sollte bei den Spielen anwesend sein", sagte auch Mutko. Für die Sportler sei es aber eine schwierige persönliche Entscheidung. Dopingfreie Sportler sollten an den Spielen teilnehmen dürfen, sagte der Generaldirektor der russischen Anti-Doping-Agentur Rusada, Juri Ganus.Die Rusada ist immer noch suspendiert, auch wenn sie ihre Arbeit reformiert hat. Die russische Sportpolitik will aber nicht das systematische Doping eingestehen, wie es eigentlich in einem Fahrplan mit der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada vereinbart war. Wegen mutmaßlicher Doping-Manipulationen bei den Winterspielen in Sotschi in Russland 2014 sind bereits mehr als 20 Sportler lebenslang für Olympia gesperrt worden.Vor der IOC-Entscheidung meldete sich auch noch einmal die tschechische Biathletin Gabriela Koukalova zu Wort. Sie wiederholte ihre Forderung nach einem Komplett-Ausschluss. Statt sich zu entschuldigen und mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten, setze Russland auf eine Politik der Stärke und der Erpressung. "Darum will ich lieber Olympische Spiele ohne Russland", schrieb die zweimalige Silbermedaillengewinnerin am Montag auf Facebook.Es gibt aber auch andere Stimmen. So ist René Fasel, Präsident des Eishockey-Weltverbandes, gegen die drohende Kollektivbestrafung russischer Sportler und deren Olympia-Ausschluss. "Das würde viele russische Athleten bestrafen, die nichts mit Doping zu tun hatten", sagte Fasel. Sollte das IOC hart durchgreifen, wäre mit der Sbornaja nicht nur ein Zugpferd des olympischen Eishockey-Turniers nicht dabei. Viel schlimmer wäre der mögliche Boykott der russisch geprägten KHL, die bereits gedroht hat, keine Spieler für das olympische Turnier abzustellen.