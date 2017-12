Hart, aber fair? Das diplomatische Urteil des Internationalen Olympischen Komitees, keinen Komplett-Bann von den Winterspielen 2018 zu verfügen, stößt in der Sportwelt weitgehend auf Zustimmung, erntet aber auch Kritik - vor allem in Russland. Nun greift Wladimir Putin ein.

Markige Reaktionen

Gewaltige Dimensionen

Berlin/Lausanne. Russlands Präsident will keinen startberechtigten Sportler an der Teilnahme iN Südkorea hindern, wie er am Mittwoch mitteilte. "Wir werden zweifellos nicht diejenigen blockieren, die teilnehmen wollen", sagte Putin bei einem Besuch in der Wolga-Stadt Nischni Nowgorod.Russische Sportler haben ihren Start unter neutraler Flagge bereits angekündigt. "Wer jetzt absagt, kneift", meinte Eishockey-Nationalstürmer Ilja Kowaltschuk. Und Ex-Stabhochspringerin Jelena Issinbajewa, nun Funktionärin mit feiner Nase für die kommende politische Linie, hat den IOC-Beschluss genauer studiert: "Wenn bei der Siegerehrung gesagt wird, dass ich aus Russland bin, dann würde ich teilnehmen." Offiziell soll eine Versammlung der potenziellen russischen Olympioniken am 12. Dezember entscheiden. Auch NOK-Präsident Alexander Schukow hat das IOC-Papier gelesen: Bei der Abschlussfeier in Südkorea könnte die russische Fahne wieder wehen, tröstete er seine Landsleute.In den ersten Stunden nach der Hiobsbotschaft des IOC aus Lausanne waren in Russland die Emotionen noch hochgekocht. Nationalistische Politiker verlangten einen Boykott. «Für mich ist es unannehmbar, dass eine russische Mannschaft ohne eigene Flagge und Hymne antritt», sagte Parlamentsvize Pjotr Tolstoi. Und sein Kollege Igor Lebedew rief Verbündete wie Weißrussland oder Kasachstan auf, aus Solidarität den Spielen fernzubleiben. Nun ergriff aber Putin das Wort, was mehr als Mäßigung denn als Eskalation zu deuten ist.Für Bundesinnenminister Thomas de Maizière ist die IOC-Entscheidung dennoch ein "bitterer Befund" für die Integrität des Sports. "Das IOC hat systematisches russisches Doping während der Olympischen Winterspiele in Sotschi festgestellt", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch. "Ich begrüße das damit verbundene klare Signal an alle Staaten: Wer systematisch dopt, hat keinen Platz in der olympischen Familie."DOSB-Präsident Alfons Hörmann hält das IOC-Verdikt für "ausgewogen mit drastischen Strafen für alle Strippenzieher" aus Politik und Sport. So wurde Ex-Sportminister Witali Mutko als zentrale Figur des staatlichen Dopings ausgemacht und lebenslang für Olympia gesperrt. "Aus meiner Sicht ist das IOC mit dieser Entscheidung in den Grenzbereich dessen vorgestoßen, was juristisch haltbar ist", sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes. Es werde damit klar, dass Betrüger im Sport "unbenommen der Größe oder Positionierung des jeweiligen Landes" konsequent zur Verantwortung gezogen würden.Ob russische Wintersportler, die im Zusammenhang mit den Manipulationen im Sotschi-Labor lebenslang gesperrt wurden, auf dem Klageweg Zutritt zu den Spielen erhalten, wird sich zeigen: 22 Athleten haben Einspruch beim Internationale Sportgerichtshof CAS eingelegt. Die Athleten beantragten ein Urteil bis zum Beginn der Winterspiele am 9. Februar. Empört ist dagegen Ines Geipel über den Russland-Kompromiss. "Im Grunde ist nichts anderes als ein Bann bei diesen Dimensionen möglich gewesen", sagte die Vorsitzende des Dopingopfer-Hilfe-Vereins.Wenn der US-Anwalt von Whistleblower Grigori Rodschenkow, der zur Enthüllung des Ausmaßes des Staatsdopings in Russland beigetragen hat, von seinem Mandaten richtig informiert wurde, sind die Dimensionen des Betrugs noch gewaltiger als bislang angenommen. Wie Jim Walden erklärte, enthielten die der Welt-Anti-Doping-Agentur zugespielten Doping-Testdaten aus dem Moskauer Kontrolllabor für die Jahre 2012 bis 2015 Belege für eine noch ungeahnte Dimension des Dopings in Russland. Walden spricht von "Tausenden und Abertausenden, die vom russischen System geschützt wurden".