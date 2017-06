Paris. Nach ihrem sensationellen Final-Einzug bei den French Open freute sich Jelena Ostapenko auf eine kleine Geburtstagsparty. "Heute Abend werde ich ein bisschen Spaß mit meiner Familie und ein paar Freunden haben und morgen bereite ich mich dann auf das Endspiel vor", sagte Ostapenko nach ihrem Halbfinal-Sieg gegen die Schweizerin Timea Bacsinszky am Donnerstag, an dem sie 20 Jahre alt wurde.

Durch das 7:6 (7:4), 3:6, 6:3 erreichte die Lettin in Paris zum ersten Mal in ihrer Tennis-Karriere das Finale bei einem Grand-Slam-Turnier, in dem sie am Samstag auf die Rumänin Simona Halep trifft. Die Weltranglisten-Vierte rang im zweiten Halbfinale Karolina Pliskova aus Tschechien mit 6:4, 3:6, 6:3 nieder. Gewinnt Halep das Endspiel gegen Ostapenko, löst sie Angelique Kerber als Nummer eins der Welt ab. Die Kielerin war in Paris bereits in der ersten Runde ausgeschieden."Ich denke, das war ein schönes Geburtstagsgeschenk", sagte Ostapenko nach dem bislang größten Erfolg ihrer Laufbahn. Als die Zuschauer auf dem Court Philippe Chatrier dann vor dem Interview mit der früheren Wimbledonsiegerin Marion Bartoli auch noch ein Geburtstagsständchen anstimmten, war die Lettin kurz den Tränen nahe. Bacsinszky, die am Donnerstag ebenfalls Geburtstag feierte, hatte den Platz da schon enttäuscht verlassen.ErgebnisseDamen, Einzel, HalbfinaleSimona Halep (Rumänien/3) - Karolina Pliskova (Tschechien/2) 6:4, 3:6, 6:3; Jelena Ostapenko (Lettland) - Timea Bacsinszky (Schweiz/30) 7:6 (7:4), 3:6, 6:3