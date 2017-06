Wie die Jungfrau zum Kind kommt Julian Draxler zu Kapitänswürden im Nationaltrikot. Der Paris-Legionär wird die DFB-Elf beim anstehenden Confed-Cup aufs Feld führen. Beim Testspiel gegen Dänemark fällt Draxlers kunterbunte Kapitänsbinde auf - diese hat aber einen guten Grund.

Prämie ab Halbfinale

Ein Kaderplatz bleibt frei

Wir haben auf jeden Fall bewiesen, dass wir nicht nur zum Spaß hier sind. Wir wollen schon was erreichen. Julian Draxler

Kopenhagen. Trotz Sturm und Regen genossen Joachim Löw und seine neuen Länderspiel-Hauptdarsteller in Kopenhagen die selbst entfachte Aufbruchstimmung. Der ermutigende Start in einen sehr speziellen deutschen Fußball-Sommer mit dem sehenswerten Debüt von gleich sechs Spielern hat bei allen Beteiligten das Gefühl verstärkt, dass Löws ungewöhnliches Confed-Cup-Experiment ohne alle Weltmeister-Stars in Russland tatsächlich gut gehen könnte. "Wir haben auf jeden Fall bewiesen, dass wir nicht nur zum Spaß hier sind. Wir wollen schon was erreichen", betonte Neu-Kapitän und Antreiber Julian Draxler nach dem 1:1-Test gegen Dänemark.Quasi als Beleg dafür, dass sich das junge Team auch den sportlichen Erfolg beim WM-Probelauf ab 17. Juni in vier russischen Städten als Ziel gesetzt hat, handelte der Mannschaftsrat mit dem Verband eine "kleine Erfolgsprämie" aus, wie Teammanager Oliver Bierhoff verriet. Ein Urlaubsgeld würde es aber erst ab der Halbfinal-Teilnahme geben.Der 23 Jahre junge Draxler demonstrierte schon im ersten Test, dass die neue Generation die Abwesenheit der großen Spieler wie Manuel Neuer, Mesut Özil, Toni Kroos oder Thomas Müller als einzigartige Chance begreift. Mit einer regenbogenfarbenen Binde am Arm sorgte der von Löw ernannte Confed-Cup-Kapitän auf dem Platz und darüber hinaus für viel Aufmerksamkeit. "Wir sind stolz darauf, dass wir hier sind. Wir sind dabei, uns als Truppe zu finden", erklärte Draxler. Die bunte Kapitänsbinde war Teil einer Aktion für Offenheit und Vielfalt des dänischen Verbandes. Auch Dänemarks Kapitän und Torschütze Christian Eriksen hatte beim 1:1 gegen den selbstbewussten "Weltmeister light" eine solche Binde getragen. Der DFB unterstützte "selbstverständlich" die Aktion gegen Homophobie, "weil sie in unsere Werte passt", erklärte der Verband.Vor der nächsten Etappe, die am Donnerstag in der Heimat mit der Vorbereitung auf das WM-Qualifikationsspiel gegen Fußballzwerg San Marino beginnt, durften Draxler und Co. in Dänemarks Hauptstadt noch durchschnaufen. "Die Spieler haben die Möglichkeit, in einer schönen Stadt Zeit miteinander zu verbringen. In Herzogenaurach sind wir wieder etwas außerhalb und haben Aktivitäten", sagte Bierhoff.Die Mannschaft habe in vielen Phasen schon harmonisch gewirkt: "Das konnte man so nicht erwarten", zeigte sich Löw überrascht. Eine Garantie, dass die neue Mannschaft in Russland etwa gegen die mit allen Stars antretenden Chilenen besteht, ist der Aufgalopp allerdings nicht. Am Donnerstag soll der Leipziger Timo Werner zum Kader stoßen. Der Angreifer fehlte wegen Magen-Darm-Problemen in Kopenhagen. Auf einen möglichen 23. Mann verzichtet Löw nach der Absage von Leroy Sané (Nasen-OP). Der DFB übermittelte am Mittwoch ein offizielles Aufgebot mit 22 Profis an den Weltverband Fifa: "Man hat bei allen Spielern die Vorfreude gemerkt, gerade die Neulinge, die sind aufgeregt, die sind gerne dabei", betonte Bierhoff.