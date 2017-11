London. Weltmeister Mesut Özil hat mit dem FC Arsenal in der englischen Premier League einen Kantersieg gefeiert. Mit 5:0 (1:0) schlugen seine Gunners am Mittwoch den Aufsteiger Huddersfield Town. Alexandre Lacazette (3.), der wegen einer Verletzung für Lacazette eingewechselte Olivier Giroud (68./87.), Alexis Sanchez (69.) und Özil (72.) erzielten die Tore für Arsenal, das in der Tabelle weiter auf Platz vier rangiert. Huddersfield mit dem deutschen Coach David Wagner rutschte nach der dritten Pleite in Serie auf Platz 14 ab.

Auch der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp siegte auswärts bei Stoke City deutlich mit 3:0 (1:0). Sadio Mané (17.) und Mohamed Salah (77./83.) trafen für die Reds, die in der Tabelle Tottenham Hotspur von Platz fünf verdrängten. Die Spurs hatten am Dienstag überraschend mit 1:2 (0:2) bei Leicester City verloren.Außerdem gewann Meister FC Chelsea am Mittwoch durch einen Treffer von Antonio Rüdiger mit 1:0 (0:0) gegen Swansea City. Tabellenführer Manchester City siegte dank Raheem Sterling (90.+6) spät mit 2:1 (0:0) gegen den FC Southampton. Kevin De Bruyne (47.) hatte die Führung für das Team von Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola erzielt, bevor Oriol Romeu (75.) für die Gäste ausglich. City hat weiter acht Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten Manchester United.