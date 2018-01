Das ist ein gutes Pflaster für uns. Wir brauchen einfach gute Wettkampfsprünge, um selbstsicher zu werden. Eric Frenzel

Chaux-Neuve. Die Kampfansage vom Bundestrainer kam unmittelbar nach dem Zieleinlauf der Staffel-Entscheidung. "Wir wollen die Norweger bei Olympia schlagen", sagte Hermann Weinbuch nach Platz zwei der deutschen Nordischen Kombinierer beim Weltcup im französischen Chaux-Neuve. Erneut mussten sich seine Schützlinge Norwegen geschlagen geben. Bereits am Samstag hatte Weltcup-Spitzenreiter Jan Schmid die Erfolg verwöhnten DSV-Asse hinter sich gelassen, die durch Fabian Rießle gerade mal auf Platz sechs gelandet waren.

Das große Manko der Weinbuch-Schützlinge liegt noch immer auf der Schanze. "Wir sind nicht locker, uns fehlt das Selbstbewusstsein. In der vorigen Saison haben wir uns das durch die Siege geholt, sind in einen Flow gekommen und haben die anderen nicht rangelassen. Das fehlt uns in diesem Winter. Noch", sagte Weinbuch und kündigte an, dass in den nächsten zwei, drei Wochen genau daran gearbeitet werden wird.Zumal in der nächsten Woche beim ersten Saison-Höhepunkt, dem Seefeld-Triple, eine Anlage auf die Deutschen wartet, die ihnen von Natur aus liegt. "Das ist ein gutes Pflaster für uns. Wir brauchen einfach gute Wettkampfsprünge, um selbstsicher zu werden", sagte Olympiasieger Eric Frenzel. Auch bei dem Flossenbürger hapert es noch auf der Schanze. Er bringt nicht den gewünschten Absprung-Druck auf die Ski. "Er war in der vergangenen Woche bei einem Spezialisten in Potsdam. Da wurde etwas gefunden. Es ist zwar schon etwas besser geworden, aber noch nicht perfekt", meinte Weinbuch.Wie sehr das Springen den Wettbewerb bestimmt, zeigte sich in der Staffel. Da hatten sich die DSV-Kombinierer 1:43 Minuten Rückstand eingehandelt, der nicht aufzuholen war. Vor allem Vinzenz Geiger kam nicht zurecht. Als Schlussläufer zeigte der Oberstdorfer aber ein beherztes Rennen und zockte die finnische Konkurrenz regelrecht ab. Ein deutscher Gewinner stand bereits am Samstag fest. Routinier Björn Kircheisen sicherte sich mit Platz 15 das fünfte und letzte Olympia-Ticket.