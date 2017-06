Okay, das ist dann so dreist, dass es fast schon wieder bewundernswert ist. Eine Zwei-Millionen-Überweisung auf das Konto einer zehnjährigen Tochter eines Fußball-Funktionärs. Alle Achtung! Da sind jetzt die allerletzten Hemmungen gefallen, was das gegenseitige Zuschieben von Millionen betrifft.

Aber ansonsten ist der Garcia-Report, der die schäbigen Machenschaften beim Weltverband Fifa dokumentieren soll, eher ein Gähn-Report. Das System ist doch altbekannt, es gibt nur immer mal wieder neue Variationen der Gier. Dass Teile der Fifa wie eine kriminelle Vereinigung agieren, wird von Beobachtern immer wieder bestätigt. Freilich stammt alles noch aus der Ära von Joseph "Ich bin sauber" Blatter. Aber sein Nachfolger Gianni Infantino hat mittlerweile schon Blatter'sche Züge angenommen.Solche Reporte können also mit ihren Details wirklich nicht mehr schocken. Was einen aber richtig trifft, sind immer wieder die Reaktionen darauf. Die Antwort der Öffentlichkeit auf all diese Skandale.Kein Aufschrei, kein Aufbegehren, keine Opposition. Alle nehmen all diese Schweinereien gelassen hin. Wo sind die großen Vereine, die mit den Verbandsbossen doch ohnehin nicht können? Wo sind all die kleinen Vereine mit all ihren Ehrenamtlichen, die einen großen Teil ihrer Freizeit opfern - und keinen Cent sehen.In St. Petersburg sitzt die "Fifa-Familie" derzeit wieder zusammen und lebt während des Confed-Cups fürstlich im besten Hotel der Stadt. Zwischendurch treffen sich die "Fußballfürsten" - und lachen sich über die da draußen kaputt.josef.maier@oberpfalzmedien.de