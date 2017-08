Buhmann Gatlin statt Showman Bolt, dazwischen ein Coleman: Das immer wieder packende 100-Meter-Finale hat bei der Weltmeisterschaft einen ungewohnten Ausgang genommen. Die erste deutsche Medaille gibt es im Siebenkampf.

Mein Start hat mich gekillt. Usain Bolt

London. Die Olympia-Fünfte Carolin Schäfer aus Frankfurt hat bei der Leichtathletik-WM in London die Silbermedaille im Siebenkampf gewonnen. Mit 6696 Punkte musste sie am Sonntag nur Olympiasiegerin Nafissatou Thiam aus Belgien den Vortritt lassen, die mit 6784 Punkten Platz eins eroberte. Dritte wurde die niederländische Europameisterin Anouk Vetter mit 6636 Zähler. Claudia Salman-Rath (Frankfurt) erreichte Rang acht und 6362 Punkte.Superstar Usain Bolt hofft nach der bitteren Niederlage in seinem letzten 100-Meter-Lauf auf den goldenen Schlusspunkt seiner einzigartigen Karriere. Für den dritten Platz hinter den US-Sprintern Justin Gatlin und Christian Coleman wurde der 30 Jahre alte Showman aus Jamaika von den 56 000 Zuschauern bei der Leichtathletik-WM in London wie ein Sieger gefeiert. Der schnellste Mann der Welt will aber auf der Tartanbahn noch einmal zurückschlagen und am Samstag über 4x100 Meter mit dem zwölften WM-Gold abtreten."Mein Start hat mich gekillt. Normalerweise wird der von Runde zu Runde besser, diesmal habe ich es nicht auf die Reihe bekommen", sagte Bolt. Der achtmalige Olympiasieger genoss noch einmal sichtlich die ganz große Bühne und lobte das lautstarke britische Publikum. "Die Atmosphäre war wunderbar, ich bin einfach enttäuscht, dass ich es nicht besser hinbekommen habe."Zwölf Jahre nach seinem Goldlauf bei der WM in Helsinki holte Gatlin seinen zweiten Titel auf der prestigeträchtigsten Sprintstrecke. Der frühere Dopingsünder, gesperrt von 2006 und 2010 und als Kronzeuge einem lebenslangen Bann entkommen, wurde von den Zuschauern - wie meist in den vergangenen Jahren - schon am Start ausgebuht."Es ist so surreal in diesem Moment. Ich bin ins Publikum gesprungen und fast durchgedreht", sagte der 35-Jährige nach seinem Triumph. Noch auf der Bahn war Gatlin in Tränen ausgebrochen und vor dem elffachen Weltmeister Bolt in die Knie gegangen. Gleich nach dem Rennen nahm der geschlagene Bolt seinen langjährigen Rivalen Gatlin in die Arme. "Usain hat mir gesagt: Du hast hart dafür gearbeitet, und all diese Buh-Rufe hast du nicht verdient."Bolt war wie schon im Vorlauf und Halbfinale schlecht aus dem Startblock gekommen. Am Ende siegte Gatlin in 9,92 Sekunden vor dem 21-jährigen Coleman (9,94). Eine Hundertstelsekunde dahinter kam Bolt als Dritter ins Ziel - ein ungewohntes Bild für die Sportwelt.Noch deutlicher als Bolt musste sich Diskus-Altmeister Robert Harting bei seiner letzten WM der Konkurrenz beugen. Der Olympiasieger von 2012 wurde an der Stätte seines größten Triumphs Sechster. "Natürlich hätte ich bei meiner fünften WM gerne meine fünfte Medaille gewonnen", sagte der 32 Jahre alte Berliner, der nach der Heim-EM nächstes Jahr seine Karriere beenden will. "Leider hatte ich technische Probleme im Wettkampf." Harting kam auf 65,10 Meter, Andrius Gudzius aus Litauen eroberte mit 69,21 Metern überraschend Gold.Für eine gehörige Überraschung hatte im 100-Meter-Vorlauf am Samstagvormittag Gina Lückenkemper gesorgt. Die 20-Jährige aus Dortmund kam nach 10,95 Sekunden und einem Sprint wie ein Strich ins Ziel und legte die beste Zeit aller Konkurrentinnen vor. Lückenkemper ist erst die siebte deutsche Sprinterin, die über 100 Meter unter 11 Sekunden blieb. Allerdings konnte Lückenkemper im Halbfinale die Leistung nicht bestätigen und schied in 11,16 Sekunden aus.