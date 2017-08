Russlands Leichtathleten müssen weiter darauf warten, wieder kollektiv bei internationalen Wettbewerben starten zu dürfen. Der Weltverband IAAF hält die Anti-Doping-Maßnahmen der Sportgroßmacht für noch nicht ausreichend.

Es gibt einen Fortschritt, es geht in die richtige Richtung, aber es muss noch viel getan werden. Sebastian Coe, Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes

London. Der Leichtathletik-Weltverband hält im Doping-Skandal in Russland an seiner harten Linie fest. Fünf Tage vor den Weltmeisterschaften in London entschied das IAAF-Council am Montagabend in der britischen Metropole, die seit November 2015 währende Suspendierung des russischen Verbandes nicht aufzuheben. "Es gibt einen Fortschritt, es geht in die richtige Richtung, aber es muss noch viel getan werden", sagte IAAF-Präsident Sebastian Coe. Bei der Leichtathletik-WM in London dürfen 19 Russen als "neutrale Athleten" teilnehmen.Rune Andersen, Leiter der Task-Force der IAAF, hatte in einem Report über den Stand der Entwicklung eines seriösen Anti-Doping-Systems in Russland berichtet und die Aufrechterhaltung der Sperre empfohlen. Sein Hauptargument: Die russische Anti-Doping-Agentur Rusada soll nach Übereinkunft mit der Welt-Anti-Doping-Agentur Wada erst im November voll funktionsfähig sein."Die Agentur hat früher zwischen 18 000 und 19 000 Doping-Tests pro Jahr gemacht, momentan sind es nur ein paar Tausend", berichtete Andersen. Sein Report wird auf dem IAAF-Kongress am Donnerstag vorgelegt - mit dem Vorschlag, die Suspendierung des russischen Verbandes bestehen zu lassen.Abgesehen von dem noch nicht vollständig aufgebauten Kontrollsystem fehlt laut Andersen auch das Eingeständnis Russlands, dass es das von dem Wada-Sonderermittler Richard McLaren nachgewiesene systematische Doping- und Betrugssystem in der Sportgroßmacht gab. "Wir haben von den Russen die Bestätigung immer noch nicht bekommen", sagte Andersen. Es sei vielleicht nicht zu erwarten, dass sie das bestätigen, man wolle aber eine Erklärung, wie Russland mit dem McLaren-Report umgehen wolle. "Der russische Verband hat noch nicht zur Zufriedenheit demonstriert, dass es einen Wandel in der Anti-Doping-Kultur gegeben hat", sagte Andersen.Außerdem werden ausgesprochene Sperren wegen einer Doping-Verstrickung wie gegen die russischen Trainer Viktor Tschegin und Wladimir Karasin nicht konsequent angewandt. "Beide sind lebenslänglich gesperrt, haben ihre Arbeit in der Leichtathletik aber fortgesetzt", heißt es in dem Andersen-Bericht.Während die IAAF darauf pocht, dass erst in Russland das große Aufräumen beendet und ein funktionierendes Anti-Doping-System aufgestellt ist, hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) noch keine Entscheidung gefällt, wie es mit Russland nach dem Doping-Skandal bei den Winterspielen 2014 in Sotschi umgehen will. Wird es die Zulassung einzelner Russen zu den Spielen 2018 in Pyeongchang wie bei den Rio-Spielen 2016 geben, oder verhängt das IOC einen Kollektiv-Bann?