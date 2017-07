Bydgoszcz. Die deutschen Nachwuchs-Leichtathleten sind auf einem guten Weg zu den Weltmeisterschaften Anfang August in London. Überfliegerin Konstanze Klosterhalfen wurde am Sonntag bei den U23-Europameisterschaften in Bydgoszcz ihrer Favoritenrolle gerecht und gewann über 1500 Meter die erhoffte Goldmedaille. Die 20-Jährige aus Leverkusen setzte sich in 4:10,30 Minuten ganz klar vor der Polin Sofia Ennaoui durch. Insgesamt gewann die Mannschaft des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) 18 Medaillen - davon vier goldene.

Enttäuscht verließ Max Heß (Chemnitz) die Dreisprung-Anlage. Der Europameister von 2016 in der Männer-Klasse musste sich mit 16,68 Metern und Bronze begnügen. Heß zählt genau wie Klosterhalfen zum deutschen Team für die WM in London (4. bis 13. August). Die weiteren EM-Titel für den DLV erkämpften Marius Probst über 1500 Meter, die 4x100-Meter-Staffel der Männer und Diskuswerferin Claudine Vita.