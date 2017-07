Rabat. Mit einem Sieg gegen starke afrikanische Konkurrenz hat sich Hindernislauf-Europameisterin Gesa Felicitas Krause drei Wochen vor der Leichtathletik-WM glänzend in Szene gesetzt. Beim Diamond-League-Meeting in Rabat gewann die 24-Jährige am Sonntag ein flottes Rennen in 9:18,87 Minuten. Zweite hinter der deutschen Meisterin vom Verein Silvesterlauf Trier wurde die Kenianerin Norah Jeruto (9:20,51 Minuten) vor ihrer Teamgefährtin Roseline Chepngetich (9:20,69).

Für einen weiteren Podestplatz sorgte Stabhochspringer Raphael Holzdeppe als Zweiter mit 5,70 Metern. Holzdeppe schaffte die 5,40 Meter erst im dritten Anlauf, ließ dann 5,50 Meter aus, überquerte 5,60 und 5,70 Meter. Der Ex-Weltmeister vom LAZ Zweibrücken musste sich nur dem Polen Pawel Wojciechowski geschlagen geben. Der deutsche Hochsprung-Meister Mateusz Przybylko (Leverkusen) wurde mit 2,27 Metern Fünfter.