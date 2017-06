Paris. Das Frauen-Finale der French Open war bereits weit über eine Stunde vorbei, doch Jelena Ostapenko machte einfach weiter. Mit einer irren Geschwindigkeit fand sie auf alles, was ihr entgegenflog, eine passende Antwort. Bäm, bäm, bäm, so ging das fast eine weitere halbe Stunde - im Presseraum des Court Philippe Chatrier. Denn die Sensationssiegerin von Paris redet so, wie sie spielt. Unbekümmert, rasend schnell und ohne Scheu. "Das hat mir niemand beigebracht. So spiele ich einfach und mein Charakter ist genauso", sagte die 20 Jahre alte Lettin, jüngste Paris-Gewinnerin seit Iva Majoli 1997.

Mit ihrem Überraschungs-Triumph im Stade Roland Garros hat sie das sich derzeit ohnehin im Umbruch befindende Frauen-Tennis weiter durcheinander gewirbelt. Die übermächtige Serena Williams pausiert wegen ihrer Schwangerschaft, die Weltranglisten-Erste Angelique Kerber steckt in der Krise - so war die Chance für eine neue Grand-Slam-Siegerin da. Und Ostapenko ergriff sie mit Vollgas-Tennis, das am Samstag auch das Pariser Publikum beim 4:6, 6:4, 6:3 gegen die Rumänin Simona Halep von den Sitzen riss."Heute wurde ein neuer Star geboren", sagte die siebenmalige French-Open-Siegerin Chris Evert. "Und ich muss sagen: Es ist so großartig für das Frauen-Tennis. Wir brauchen frisches, junges Blut", sagte die Amerikanerin. "Die Götter wollten, dass Ostapenko gewinnt", fügte Boris Becker hinzu.Für Halep war es nach 2014 bereits das zweite verlorene Finale in Paris. Zudem verpasste sie es, Kerber von Platz eins zu verdrängen. "Die Enttäuschung ist riesig, ich werde eine ganze Weile brauchen, um das zu verdauen", gestand die 25-Jährige.