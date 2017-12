Leverkusen setzt sich in Gladbach mit 1:0 durch

Mönchengladbach. Dank Leon Bailey hat Bayer Leverkusen seine Erfolgsserie auch im DFB-Pokal fortgesetzt. Der nun seit 14 Pflichtspielen unbesiegte Bundesliga-Vierte setzte sich am Mittwoch im Achtelfinale bei Borussia Mönchengladbach mit 1:0 (0:0) durch und steht damit nach zwei Jahren wieder im Viertelfinale des Wettbewerbs. Vor 49 016 Zuschauern im Borussia-Park erzielte Matchwinner Bailey (70.) den Siegtreffer für die Gäste. Die Gladbacher, die seit 2012 dreimal das Viertelfinale erreicht hatten und im vergangenen Jahr das Pokalendspiel knapp verpassten, waren über weite Strecken das bessere Team, konnten ihre Chancen aber nicht verwerten.

"Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht, aber zur Mannschaftsleistung gehört auch die Chancenverwertung", sagte Gladbachs Verteidiger Matthias Ginter. Leverkusens Sportchef Rudi Völler sagte: "Es war nicht unser bestes Spiel. Aber so muss es auch mal gehen, mit Kampf und Leidenschaft." "So ist Fußball", sagte Gladbachs Keeper Yann Sommer. "Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen." Die Borussia probierte in den letzten 20 Minuten nach vorne nochmal alles, doch Leverkusen brachte die knappe Führung über die Zeit.