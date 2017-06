Dublin. Last-Minute-Irrsinn in Glasgow, Tor-Wahnsinn in Stockholm und eine ungarische Mega-Pleite in Andorra. Auf dem Weg zur WM 2018 kann sich keiner so bequem zurücklehnen wie Bundestrainer Joachim Löw. Die deutsche Weltmeister-Auswahl ist vor dem Herbst-Endspurt um die 13 europäischen Startplätze für 2018 das beste Team des Kontinents. Nur die Schweiz bleibt wie das DFB-Team nach ihrem 2:0 auf den Färöer nach sechs Spielen ohne Punktverlust. Die weiter ungeschlagenen Polen können sich dank Dreifach-Torschütze Robert Lewandowski beim 3:1 gegen Christoph Daums Rumänen auch schon auf Russland vorbereiten.

England führt seine Gruppe weiter an, verlor beim dramatischen 2:2 gegen Erzrivale Schottland aber seinen Gegentor-Nimbus. Die Erkenntnis von Glasgow: Ein Selbstläufer ist die WM-Qualifikation auch für die Three Lions nicht. Österreich muss nach dem späten Gegentor zum 1:1 (1:0) in Irland weiter bangen. Martin Hinteregger vom FC Augsburg traf nach einer Ecke von Bayern-Profi David Alaba (31.), Jonathan Walters glich aus (85.). Die Mannschaft von Marcel Koller hat damit als Dritter weiter vier Zähler Rückstand auf Irland.Ein 50-Meter-Traumtor des Schweden Ola Toivonen hat die zarte Aufbruchstimmung in den Niederlanden getrübt. Oranje gelang beim Debüt von Trainer Dick Advocaat zwar ein 5:0 (2:0) gegen Luxemburg. Doch der erhoffte Befreiungsschlag war der standesgemäße Heimsieg der Elftal nicht. Im Parallelspiel der WM-Qualifikationsgruppe A schafften die Schweden in letzter Minute noch das 2:1 (1:1) gegen Frankreich. Durch Toivonens Distanz-Geniestreich sind Schweden und Franzosen weiter drei Punkte vor Holland.Die Nordiren zeigten sich auch als Last-Minute-Experten und können nach dem 1:0 in Aserbaidschan weiter auf den ersten WM-Start seit 1986 hoffen. Stuart Dallas rettete dem EM-Achtelfinalisten mit einem Treffer in der Nachspielzeit den Sieg in Baku und den Platz als erstem Verfolger der enteilten DFB-Elf. Das Glück der Nordiren wurde durch das 1:1 Tschechiens in Norwegen komplettiert. Momentan reicht es für die Tschechen nur zu Platz drei, vier Punkte hinter den Nordiren. Das WM-Ticket kann also nicht mehr aus eigener Kraft gelöst werden.Packend waren die letzten Spielminuten im Hampden Park. Schottlands Teammanager Gordon Strachan feuerte seine Wasserflasche fluchend zu Boden, wenige Meter entfernt hüpfte Englands Coach Gareth Southgate vor Freude wie ein Flummi. Das irre Finale im "Battle of Britain" ließ die Emotionen überkochen. "Das war wohl das emotionalste Spiel in meiner Trainerkarriere", erklärte Strachan nach der verpassten Sensation.Der Favorit schien nach einem Tor von Alex Oxlade-Chamberlain (70.) auf der Siegerstraße, ehe alle Beteiligten in den letzten sechs Minuten inklusive Nachspielzeit eine Achterbahnfahrt erlebten. Zunächst drehte Leigh Griffiths mit einem Doppelschlag (87./90.) die Partie, doch Tottenham-Stürmer Harry Kane riss die Bravehearts mit seinem Ausgleich in der 93. Minute aus ihren Siegträumen.Alles vorbei ist wohl für Ungarn und seinen deutschen Trainer Bernd Storck nach der wohl peinlichsten Niederlage seiner Trainerkarriere. Das Boulevard-Medium "Ripost" äußerte nach dem 0:1 im Estadi Nacional von La Vella den erwartbaren Reflex: "Schande in Andorra - Storck muss abtreten." Storcks Zukunft in Budapest ist unklar.