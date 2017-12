Augsburg. (dpa/) Europa 2018? Wieder mit dem FC Augsburg? Das Lob von Christian Streich interessiert den Augsburger Erfolgscoach Manuel Baum herzlich wenig. "Die ganze Diskussion um Europa und Tabellen lässt mich extrem kalt. Das einzige, was wir wollen, sind Punkte", sagte Baum vor dem letzten Pflichtspiel der Fuggerstädter am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den SC Freiburg. Der Breisgauer Coach Streich sieht den FCA im Idealfall als stark genug, um im kommenden Jahr wieder am Europapokal teilzunehmen. "Von ihrem Auftreten, von der Athletik und dem Selbstverständnis gehen sie sogar nach Europa", meinte der 52-Jährige, dessen Team nach zehn Punkten aus den vergangenen vier Partien in starker Form ist.

"Wenn man Augsburg in Verbindung mit Europa bringt, ist es dasselbe wie ACDC mit Schlager", befand Baum. Mit 23 Punkten aus bislang 16 Partien spielen die Augsburger eine ausgezeichnete Hinrunde. Restlos zufrieden ist Baum aber nicht. "Mit der Art und Weise wie wir Fußball gespielt haben, bin ich zufrieden. Mit der Punkteausbeute bin ich nicht zufrieden, es hätte der ein oder andere Punkt mehr sein können", bemängelte er.Baum rechnet mit einem intensiven Schlagabtausch. "Es wird ein Kampf zweier guter Mannschaften, die beide sehr hohe Intensitäten gehen", meinte er und hatte seinerseits ein dickes Lob für die Freiburger parat: "Von der Laufleistung her meint man, die spielen mit elf Feldspielern und einem Torwart."