Kein Weltrekord, aber eine packendes Duell und ein Favoritensieg: Eliud Kipchoge gewinnt zum zweiten Mal in Berlin, doch Marathon-Debütant Guye Adola hätte ihm fast die Schau gestohlen.

Berlin. Olympiasieger Eliud Kipchoge hat den Angriff des frechen Debütanten Guye Adola gekontert und zum zweiten Mal nach 2015 den Berlin-Marathon gewonnen. Der deutsche Hoffnungsträger Philipp Pflieger (Regensburg) musste hingegen am Sonntag nach Schwächeanfällen bei Kilometer 33 aufgeben und war am Boden zerstört. Der 32 Jahre alte Kenianer Kipchoge triumphierte in 2:03:32 Stunden. Auf regennassem Asphalt und bei hoher Luftfeuchtigkeit verfehlte er den Weltrekord, den sein Landsmann Dennis Kimetto vor drei Jahren in Berlin aufgestellt hatte, um 35 Sekunden."Das war der schwerste Marathon meines Lebens", sagte Kipchoge - genau 151 Tage nach seinem Sololauf in 2:00:25 Stunden unter Laborbedingungen in Monza. Zweiter nach 42,195 Kilometern wurde überraschend der Äthiopier Adola in 2:03:46 Stunden vor seinem Landsmann Mosinet Geremew (2:06:09). Noch nie war ein Debütant auf einer rekordkonformen Strecke schneller.Für Anna Hahner lief es deutlich besser. Bei ihrem ersten Marathon seit Olympia in Rio kam sie als Fünfte in 2:28:32 Stunden ins Ziel. Damit knackte die 27-Jährige vom Team RUN2SKY die Norm für die Leichtathletik-EM 2018 in Berlin. Als Siegerin in sehr guten 2:20:23 Stunden kassierte die Kenianerin Gladys Cherono einen Scheck über 40 000 Euro.Marathon in BerlinFrauen: 1. Gladys Cherono (Kenia) 2:20:23 Std.; 2. Ruti Aga (Äthiopien) 2:20:41; 3. Valary Aiyabei (Kenia) 2:20:53; 4. Helen Bekele Tola (Äthiopien) 2:22:51; 5. Anna Hahner (Mainz) 2:28:32Männer: 1. Eliud Kipchoge (Kenia) 2:03:32 Std.; 2. Guye Adola (Äthiopien) 2:03:46; 3. Mosinet Geremew (Äthiopien) 2:06:12; 4. Felix Kandie (Kenia) 2:06:13; 5. Vincent Kipruto (Kenia) 2:06:14