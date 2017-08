Silverstone. Jonas Folger lag am Boden und jeder ahnte, dass sein spektakulärer Abflug im Warm-up der MotoGP sein letzter Auftritt am Renn-Wochenende in Silverstone war. Zwar wurden beim derzeit besten deutschen Motorrad-WM-Piloten später keine schweren Verletzungen diagnostiziert, die Rennärzte gaben dennoch keine Starterlaubnis. Folgers Brummschädel sollte im Krankenhaus noch einmal untersucht werden. Es war die spektakulärste Aktion aus deutscher Sicht beim Großen Preis von Großbritannien. Sportlich konnte nach Folgers Ausfall nur Philipp Öttl in der Moto3 mit Platz neun ein Zeichen setzen. Allerdings war er nach einem schwächeren Start schon frühzeitig ins Hintertreffen gelangt und konnte damit nie vorne eingreifen, es gewann der Spanier Aron Canet. In der Moto2 trug sich zum zweiten Mal in seiner Karriere der Japaner Takaaki Nakagami in die Siegerlisten ein. Dagegen führte der vierte Saisonsieg den Italiener Andrea Dovizioso in der MotoGP auf Platz eins der Gesamtwertung.

Moto-GP: 1. Andrea Dovizioso (Italien) - Ducati 40:45,496 Min.; 2. Maverick Vinales (Spanien) - Yamaha +0,114 Sek.; 3. Valentino Rossi (Italien) - Yamaha +0,749;Fahrer-Wertung: 1. Andrea Dovizioso (Italien) - Ducati 183 Pkt.; 2. Marc Marquez (Spanien) - Honda 174; 3. Maverick Vinales (Spanien) - Yamaha 170; ... 9. Jonas Folger (Schwindegg) - Yamaha 77Moto2: 1. Takaaki Nakagami (Japan) - Kalex 38:20,883 Min.; 2. Mattia Pasini (Italien) - Kalex +0,724 Sek.; 3. Franco Morbidelli (Italien) - Kalex +2,678; Ausfälle: Sandro Cortese (Berkheim) - Suter (14. Rd.)Fahrer-Wertung: 1. Franco Morbidelli (Italien) - Kalex 223 Pkt.; 2. Thomas Lüthi (Schweiz) - Kalex 194; 3. Alex Marquez (Spanien) - Kalex 155; ... 15. Marcel Schrötter (Pflugdorf) - Suter 44; 18. Sandro Cortese 18Moto3: 1. Arón Canet (Spanien) - Honda 35:53,028 Min.; 2. Enea Bastianini (Italien) - Honda +0,063 Sek.; 3. Jorge Martin (Spanien) - Honda +0,111; ... 9. Philipp Öttl (Ainring) - KTM +1,200Fahrer-Wertung: 1. Joan Mir (Spanien) - Honda 226 Pkt.; 2. Arón Canet (Spanien) - Honda 162; 3. Romano Fenati (Italien) - Honda 160; ... 10. Philipp Öttl (Ainring) - KTM 71