Alcañiz. Mit etwas wackligen Beinen stieg Valentino Rossi von seiner Rennmaschine und nahm die Glückwünsche seiner stolzen Crew entgegen. Selbst wenn der italienische Motorrad-Superstar sein Blitz-Comeback nur 24 Tage nach einem Schien- und Wadenbeinbruch nicht mit einem Podestplatz krönen konnte, durfte sich Rossi wie einer der Sieger beim Großen Preis von Aragonien fühlen. Allen Schmerzen zum Trotz und ungeachtet des Trainingsrückstandes durch die schwere Verletzung raste Rossi am Sonntag in der Königsklasse MotoGP auf den fünften Platz.

Schlechter als für den insgesamt neunmaligen Weltmeister verlief das Wochenende für seinen deutschen MotoGP-Rivalen Jonas Folger. Nach einem heftigen Sturz beim Training am Samstag verpasste er auf seiner Yamaha als 16. im Rennen die Punkteränge. Unter die Top Ten kamen dagegen Philipp Öttl in der Moto3 und Sandro Cortese in der Moto2.WM-Lauf Alcaniz/SpanienMotoGP: 1. Marc Marquez (Spanien) - Honda 42:06,816 Min.; 2. Dani Pedrosa (Spanien) - Honda +0,879 Sek.; 3. Jorge Lorenzo (Spanien) - Ducati +2,028 ... 16. Jonas Folger (Schwindegg) - Yamaha +30,302. Fahrerwertung nach 14 von 18 Wettbewerben: 1. Marquez 224 Pkt.; 2. Andrea Dovizioso (Italien) - Ducati 208; 3. Vinales 196; 4. Pedrosa 170. Moto2: 1. Franco Morbidelli (Italien) - Kalex 40:09,904 Min.; 2. Mattia Pasini (Italien) - Kalex +0,145 Sek.; 3. Miguel Oliveira (Portugal) - KTM +0,577 ... 9. Sandro Cortese (Berkheim) - Suter +10,973. Ausfälle: Marcel Schrötter (Pflugdorf) - Suter (18. Rd.). Fahrerwertung: 1. Morbidelli 248 Pkt.; 2. Lüthi 227; 3. Oliveira (Portugal) 157 ... 16. Schrötter 44; 18. Cortese 35. Moto3: 1. Joan Mir (Spanien) - Honda 25:57,607 Min.; 2. Fabio Di Giannantonio (Italien) - Honda +0,043 Sek.; 3. Enea Bastianini (Italien) - Honda +0,051 ... 9. Philipp Öttl (Ainring) - KTM +1,168. Fahrerwertung: 1. Mir 271 Pkt.; 2. Romano Fenati (Italien) - Honda 191; 3. Arón Canet (Spanien) - Honda 173 ... 10. Öttl 9