Brno. Für Jonas Folger wäre beim Großen Preis von Tschechien nach Platz zwei auf dem Sachsenring ein ähnlich starkes Ergebnis möglich gewesen. Er war auf Regenreifen gestartet, doch die Strecke trocknete schnell ab. Der Bayer entschied sich frühzeitig für einen Motorradwechsel. Da passierte es: "Ich bin in die Boxengasse gefahren, doch mein Mechaniker hat mich weitergewunken. Das Motorrad war noch nicht fertig hergerichtet", berichtete der Bayer. Folger verlor dadurch über 20 Sekunden. Der 26-Jährige kämpfte sich praktisch vom Ende des Feldes auf den zehnten Platz. "Wir sind alle nur Menschen und jeder macht Fehler", sagte Folger. Er erzählte, dass den meisten Teammitgliedern Tränen der Enttäuschung in den Augen gestanden hätten. Der Sieg ging an WM-Spitzenreiter Marc Marquez.

Im Moto2-Rennen war Suter-Pilot Sandro Cortese vom deutschen Dynavolt IntactGP-Team auf gutem Weg, sein bisher bestes Ergebnis in diesem Jahr zu erreichen. Selbst als Cortese in der achten Runde auf der sechsten Position stürzte, war noch einiges möglich. Obwohl seine Mechaniker nach einem Rennabbruch wegen Regens fieberhaft mit der Reparatur an der Suter begannen, durfte Cortese nicht mehr starten, weil das Motorrad nicht innerhalb einer festgelegten Fünf-Minuten-Frist zurück in der Box gewesen war. Teamkollege Marcel Schrötter hatte das Rennen ohnehin mit einem Kahnbeinbruch an der linken Hand aus der Box verfolgen müssen.ErgebnisseGrand Prix von TschechienMoto-GP: 1. Marc Marquez (Spanien) - Honda 44:15,974 Min.; 2. Dani Pedrosa (Spanien) - Honda +12,438 Sek.; 3. Maverick Vinales (Spanien) - Yamaha +18,135; 4. Valentino Rossi (Italien) - Yamaha +20,466 ... 10. Jonas Folger (Schwindegg) - Yamaha +33,236: Gesamtwertung: 1. Marquez 154 Pkt.; 2. Vinales 140; 3. Andrea Dovizioso (Italien) - Ducati 133; 4. Rossi 132 ... 7. Folger 77.Moto2 (Abbruch des Rennens wegen Regens. Der Neustart ging nur noch über 6 Runden): 1. Thomas Lüthi (Schweiz) - Kalex 13:39,036 Min.; 2. Alex Marquez (Spanien) - Kalex +4,991 Sek.; 3. Miguel Oliveira (Portugal) - KTM +6,983; 4. Luca Marini (Italien) - Kalex +9,190. Gesamtwqertung: 1. Franco Morbidelli (Italien) - Kalex 182 Pkt.; 2. Thomas Lüthi (Schweiz) - Kalex 165; 3. Marquez 133; 4. Oliveira 133 ... 12. Marcel Schrötter (Pflugdorf) - Suter 44; 18. Sandro Cortese (Berkheim) - Suter 18.Moto3: 1. Joan Mir (Spanien) - Honda 44:41,314 Min.; 2. Romano Fenati (Italien) - Honda +0,350 Sek.; 3. Arón Canet (Spanien) - Honda +3,078; 4. Bo Bendsneyder (Niederlande) - KTM +4,598 ... 13. Philipp Öttl (Ainring) - KTM +14,266; 18. Tim Georgi (Berlin) - KTM +15,144. Gesamtwertung: 1. Mir 190 Pkt.; 2. Fenati 148; 3. Canet 126; 4. John McPhee (Großbritannien) - Honda 93 ... 12. Öttl 44